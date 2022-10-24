Направление компании Apple по увеличению доходов от рекламы набирает обороты

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3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

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3060 Gigabyte за 30 с началом

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Компания Apple подтвердила в недавнем электронном письме разработчикам приложений, что будет увеличивать присутствие рекламы в App Store. На это намекали недавние заявления Apple о желании увеличить доходы от своего рекламного бизнеса.

Основная область, которую затронет реклама, находится на странице «Сегодня», где Apple показывает определенные приложения на основе текущих событий или определенной темы. Теперь эта область будет включать рекламу, оплаченную разработчиками или другими компаниями для их приложений.

Также компания Apple будет добавлять рекламу внизу страниц приложений, в разделе «Вам также может понравиться», который будет находиться под списком приложений. Это позволит конкурентам размещать рекламу на страницах своих конкурентов и увеличить затраты разработчика на выкуп этого места.

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Из недавних шагов компании Apple по увеличению доходов от рекламы следует, что реклама будет размещаться в приложении «Карты» с августа этого года, а также в магазине приложений со вторника текущей недели.