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pixelman За пост начислено вознаграждение
Со вторника в Apple App Store будет появляться больше рекламы
Направление компании Apple по увеличению доходов от рекламы набирает обороты
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

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Компания Apple подтвердила в недавнем электронном письме разработчикам приложений, что будет увеличивать присутствие рекламы в App Store. На это намекали недавние заявления Apple о желании увеличить доходы от своего рекламного бизнеса.

Основная область, которую затронет реклама, находится на странице «Сегодня», где Apple показывает определенные приложения на основе текущих событий или определенной темы. Теперь эта область будет включать рекламу, оплаченную разработчиками или другими компаниями для их приложений.

Также компания Apple будет добавлять рекламу внизу страниц приложений, в разделе «Вам также может понравиться», который будет находиться под списком приложений. Это позволит конкурентам размещать рекламу на страницах своих конкурентов и увеличить затраты разработчика на выкуп этого места.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Из недавних шагов компании Apple по увеличению доходов от рекламы следует, что реклама будет размещаться в приложении «Карты» с августа этого года, а также в магазине приложений со вторника текущей недели.

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#apple #app store #реклама #доход
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Spambomber_16
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Со вторника в Apple App Store будет появляться больше рекламы
Дмитрий
09:24
ну там есть период возврата типа алика. получил пощупал сдал назад
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