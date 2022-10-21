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Стабильная версия Ubuntu 22.10 «Kinetic Kudu» доступна для скачивания
Выпуск Ubuntu 22.10 будет поддерживаться в течении девяти месяцев
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Canonical объявила о выпуске Ubuntu 22.10 «Kinetic Kudu». Новый выпуск является промежуточным и направлен на улучшение работы корпоративных разработчиков и ИТ-администраторов. Выпуск «Kinetic Kudu» поставляется с новейшими наборами инструментов и приложениями для экосистемы IoT. В отличие от версий Ubuntu LTS, новый выпуск будет поддерживаться только в течение девяти месяцев.

В новой настольной версии Ubuntu первое, что заметят пользователи — это включение GNOME 43, который поддерживает темы GTK4 для повышения производительности и согласованности. Когда пользователь нажмет меню в правом верхнем углу, он получит доступ к быстрым настройкам, которые предоставят быстрый доступ к таким вещам, как Wi-Fi, Bluetooth, темный режим и настройки питания.

Ubuntu 22.10 получил Pipewire с поддержкой большего количества аудиоустройств и улучшенным подключением Bluetooth. В новый выпуск включен Linux 5.19, который обеспечивает улучшенное энергопотребление на устройствах Intel и поддержку многопоточной декомпрессии.

Разработчики в новом выпуске «Kinetic Kudu» получат обновленный набор инструментов для Ruby, Go, GCC и Rust, а также отладочную информацию для программ поставляемых с Ubuntu.

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«Kinetic Kudu» — это стабильная версия Ubuntu, поэтому ее вполне можно использовать на повседневных машинах. Однако, если Вы не хотите хлопот с повторным обновлением через девять месяцев, возможно, Вам лучше придерживаться LTS-версия Ubuntu, которая поддерживается до 2027 года. Свежий выпуск уже доступен на странице загрузок Ubuntu.

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#linux #обновление #ubuntu #kinetic kudu #ubuntu 22.10
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