Первыми получат ремейк Silent Hill 2 пользователи PS5 и ПК, а спустя год игра станет доступна и на Xbox

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Знаменитая франшиза Silent Hill наконец-то возвращается. Компания Konami в специальном потоке Silent Hill Transmission на YouTube обнародовала свои планы в отношении серии игр ужасов, о которой молчала десять лет.

Первой была представлена Silent Hill 2, которая является полным ремейком чрезвычайно популярной игры ужасов, выпущенной в 2001 году Team Silent. Признанная критиками игра переделывается командой Bloober Team, создателями таких ужастиков, как Layers of Fear, Blair Witch и The Medium.

Команда Bloober работает с первоначальными создателями классики ужасов, в том числе с арт-директором Масахиро Ито и композитором Акирой Ямаока, чтобы атмосфера в ремейке осталась неизменной. История следует за Джеймсом Сандерлендом, когда он входит в город Сайлент-Хилл после сообщения от своей мертвой жены.

Как видно из трейлера геймплея выше, дух оригинала сохраняется нетронутым. Игровой процесс (теперь с камерой через плечо) и визуальные эффекты до озвучки совершенно новые, проект создан на Unreal Engine 5.

Дата запуска пока не объявлена, ремейк Silent Hill 2 сначала выйдет на PlayStation 5 и в Steam. В рамках эксклюзивной сделки с консолью Sony новая игра появится на консолях Xbox через 12 месяцев после запуска на PS5.

Также Konami анонсировала Silent Hill F, следующую главу серии. Хотя подробностей мало, известно, что действие будет происходить в Японии, а автор Ryukishi07 пишет историю.





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Разработкой этого проекта занимается студия NeoBards Entertainment, которая работала над недавними ремейками Resident Evil в сотрудничестве с Capcom. Для Silent Hill F не подтверждены платформы и дата выхода, поэтому придется еще подождать некоторое время, прежде чем поклонники ужасов смогут получить в свои руки эту новую главу.