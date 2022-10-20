Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Konami анонсировала ремейк игры Silent Hill 2, а также новую часть хоррор серии
Первыми получат ремейк Silent Hill 2 пользователи PS5 и ПК, а спустя год игра станет доступна и на Xbox
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3060 Gigabyte за 30 с началом
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

реклама

Знаменитая франшиза Silent Hill наконец-то возвращается. Компания Konami в специальном потоке Silent Hill Transmission на YouTube обнародовала свои планы в отношении серии игр ужасов, о которой молчала десять лет.

Первой была представлена Silent Hill 2, которая является полным ремейком чрезвычайно популярной игры ужасов, выпущенной в 2001 году Team Silent. Признанная критиками игра переделывается командой Bloober Team, создателями таких ужастиков, как Layers of Fear, Blair Witch и The Medium.

Команда Bloober работает с первоначальными создателями классики ужасов, в том числе с арт-директором Масахиро Ито и композитором Акирой Ямаока, чтобы атмосфера в ремейке осталась неизменной. История следует за Джеймсом Сандерлендом, когда он входит в город Сайлент-Хилл после сообщения от своей мертвой жены.

Как видно из трейлера геймплея выше, дух оригинала сохраняется нетронутым. Игровой процесс (теперь с камерой через плечо) и визуальные эффекты до озвучки совершенно новые, проект создан на Unreal Engine 5.

Дата запуска пока не объявлена, ремейк Silent Hill 2 сначала выйдет на PlayStation 5 и в Steam. В рамках эксклюзивной сделки с консолью Sony новая игра появится на консолях Xbox через 12 месяцев после запуска на PS5.

Также Konami анонсировала Silent Hill F, следующую главу серии. Хотя подробностей мало, известно, что действие будет происходить в Японии, а автор Ryukishi07 пишет историю.


рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разработкой этого проекта занимается студия NeoBards Entertainment, которая работала над недавними ремейками Resident Evil в сотрудничестве с Capcom. Для Silent Hill F не подтверждены платформы и дата выхода, поэтому придется еще подождать некоторое время, прежде чем поклонники ужасов смогут получить в свои руки эту новую главу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #игра #xbox #ps5 #konami #хоррор #silent hill #silent hill 2 #ужасы #silent hill f
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Konami анонсировала онлайн-мероприятие под названием Silent Hill Transmission
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
46
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
52
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
4
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
14
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
7
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
1
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
67
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
+
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Нейросеть помогает студентам получать пятерки
4
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
19
Недавний гамма-всплеск стал самым мощным взрывом из когда-либо зарегистрированных во Вселенной
1
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
12
Биткоин теряет инвестиционную привлекательность и может рухнуть ниже $14 000 до Нового года
5
Ночные погони — в свежем геймплейном видео Need for Speed Unbound
6

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
305
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
24
Как организовать охлаждение игрового компьютера
41
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
92
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
47
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
11
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
53
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
23
Главные игры октября 2022 года – финал
3
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
39

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
11:06
Что там в кащенко на завтрак было, кормят хорошо?
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
Виктор Викторович
11:05
3080 интересней, чем 6900. Про тишку и речи нет.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Kurumi Ismylife
11:05
3070?
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Chimbal
11:04
"это как примерно с головной болью прийти к доктору а он лоботомию предложит." - судя по твоим "не помойным" комментариям ты уже сходил к такому доктору и делишься своим опытом.
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Виктор Викторович
11:04
какой там ртх у тебя? мамкин фантазер
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Мать шешенбека
11:03
FX напомню поддерживал 9.0b а для игр требовался 9.0с, так что FX дикая херня, сливал жеска 9800pro.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Chimbal
11:03
Для начала Авито у меня недоступен (Беларусь), ну и хотелось бы посмотреть на конкретные варианты, а то вдруг что-то из уже существующего железа не влезет внутрь, или вылезет какой неприятный нюанс...
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Виктор Викторович
11:02
за 67 прямо сейчас можно 3080 купить, зачем мне брать 6900?
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
ellzar
11:02
Сколько ботов или просто идиотов на пропаганде, я на сайте зарегистрирован 20 лет, в отличии от идиотов безмозглых
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
andrew_riddler
10:59
Жданов нормальный мужик
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем