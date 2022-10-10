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GELID выпустила низкопрофильный бесшумный кулер для процессоров Intel
Бескаркасный кулер Polar 2 поддерживает процессоры с разъемом LGA 1700, 1200, 1156, 1155 и 1150 с TDP до 80 Вт
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Компания Gelid Solutions объявила о выпуске Polar 2, бесшумного бескаркасного 75-мм кулера с интеллектуальным управлением GELID PWM (модуль ширины импульса). POLAR 2 — это компактный кулер, разработанный для mini ITX, micro ATX, и ATX материнских плат. Высота кулера всего 42 мм, что позволяет его установку в большинство тонких низкопрофильных корпусов. Новинка получила улучшенную конфигурацию ребер радиатора, что позволяет достичь высокой эффективности охлаждения при компактном дизайне. Кулер весит всего 205 г. 

 Для интеграции в радиатор был выбран бесшумный бескаркасный PWM-кулер с интеллектуальным управлением GELID PWM (Pulse Width Module). Минимальная скорость вентилятора составляет 1400 об/мин. Интеллектуальное ШИМ-управление GELID обеспечивает бесшумную работу вентилятора, увеличивая скорость вращения вентилятора всякий раз, когда требуется дополнительное охлаждение. Отмеченная множеством наград высокоэффективная термопаста GC-Extreme уже предварительно нанесена на радиатор. Новинка совместима с процессорными разъемами Intel, такими как: LGA 1700, 1200, 1156, 1155 и 1150 с TDP до 80 Вт.

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Polar 2 соответствует требованиям RoHS, CE и FCC и имеет 5-летнюю гарантию. Рекомендованная производителем розничная цена новинки составляет 17 долларов США.

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