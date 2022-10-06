Серия корпусов MEG PROSPECT 700 получит боковую панель из закаленного стекла, четыре пылевых фильтра и возможность установки до 10 вентиляторов охлаждения

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MEG PROSPECT 700 Series — это первый корпус для ПК от компании MSI, относящийся к сегменту MEG. Новинка получила 2 модели: MEG PROSPECT 700R и 700RL. Основное различие между двумя моделями заключается в том, что MEG PROSPECT 700R имеет сенсорную панель IPS с диагональю 4,3 дюйма, а MEG PROSPECT 700RL вместо этого имеет светодиодную кнопку переключения на порте ввода-вывода.

MEG PROSPECT 700R оснащен 4,3-дюймовым IPS-дисплеем с сенсорной панелью, который может помочь пользователям легко управлять всей системой. С помощью сенсорной панели пользователи могут управлять световыми эффектами и скоростью вращения вентиляторов. Также могут отображаться различные типы графики, включая GIF-файлы, фотографии, погода, время или внутренняя температура системы.

Боковая панель серии MEG PROSPECT 700 полностью модульная, что позволяет пользователям изменять ее в соответствии со своими потребностями. Можно установить три разные пластины. Первая пластина позволяет пользователям устанавливать материнские платы E-ATX, оставляя достаточно места для прокладки кабелей. Вторая пластина предназначена для укладки кабелей и более эстетичного вида. Третья пластина предназначена для установки системных вентиляторов.

Серия MEG PROSPECT 700 спроектирована таким образом, чтобы в нее можно было установить распределительную панель EK. Специально разработанная распределительная панель EK обеспечивает высокоэффективное водяное охлаждение. Она поддерживает один ЦП, до двух водяных блоков графического процессора и поставляется со встроенным насосом D5. Охлаждение может обеспечиваться одним радиатором S или P 360 мм сверху и одним радиатором S, P или X 360 мм спереди.

Серия MEG PROSPECT 700 оптимизирована для обеспечения обильного и эффективного воздушного потока благодаря вентиляционным отверстиям, встроенным по всей системе. Новинки оснащены четырьмя 140-мм вентиляторами ARGB, а во всей системе можно установить до десяти вентиляторов. Спереди, сверху и сбоку корпуса также можно разместить жидкостные охладители размером до 360 мм.

Новая серия корпусов MEG PROSPECT 700 поставляется с вертикальным кронштейном для графического процессора, который позволяет пользователям устанавливать свои видеокарты вертикально и может поддерживать видеокарты шириной до 3 слотов. В новинки можно установить видеокарты длиной до 400 мм, поэтому установка новейших высокопроизводительных видеокарт, включая NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, не будет проблемой. Серия MEG PROSPECT 700 имеет канал на задней панели, предназначенный для облегчения прокладки и управления кабелями. Он также имеет откидное окно из закаленного стекла толщиной 3 мм, которое обеспечивает долговечность и доступность системы. Также в новинках имеется 4 пылевых фильтра, которые помогают предотвратить попадание пыли в систему и при этом легко снимаются для очистки.

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Цену и дату продажи новинок компания MSI пока не объявила.