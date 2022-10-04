Проблема с производительностью возникает при копировании файлов большого объема в систему с последней версией Windows 11

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Компания Microsoft подтвердила еще одну проблему в недавно выпущенном обновлении Windows 11 2022. Главный менеджер в инженерной группе Windows Server Нед Пайл, опубликовал сообщение на форумах Tech Community, предупреждая пользователей о снижении производительности при копировании файлов большого объема с удаленного компьютера в систему под управлением последней версии Windows 11.

По словам Неда, пользователи Windows 11 2022 Update могут столкнуться со снижением пропускной способности SMB до 40% при копировании файлов весом в несколько гигабайт и более. Ошибка не влияет на первоначальный выпуск Windows 11, поэтому у пользователей, которые придерживались предыдущего выпуска, не возникнет проблем с копированием с удаленного компьютера.

Данная ошибка характерна не только для SMB, пользователи могут заметить падение производительности даже при копировании локальных файлов. Пока компания Microsoft занята исследованием проблемы и поиском исправления, пользователи могут использовать консольную команду robocopy или xcopy с параметром /J для восстановления потерянной производительности.

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Microsoft недавно признала еще одну проблему, связанную исключительно с последней версией Windows 11. Компания заявила, что пользователи с определенными драйверами принтера могут потерять некоторые функции, такие как цвет, двусторонняя печать, настройки размера бумаги и т. д. Затронутые устройства не получат обновление, пока Microsoft не выпустит постоянное исправление.