Цену и дату продажи корпуса Cratus компания Cougar пока не объявила

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Компания Cougar представила Cratus, компьютерный корпус с открытой рамой. Корпус получил форму изогнутого внутрь каркаса безопасности и имеет стальную раму, к которой закреплены несколько поверхностей корпуса, в том числе две панели из тонированного закаленного стекла. Посадочное место для материнской платы расположено под особым углом, что способствует легкому размещению и отличному воздушному потоку при установке систем водяного охлаждения. В новинке имеется лоток для материнской платы E-ATX с поддержкой видеокарт длиной до 46 см, а также крепления для двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых дисков с обратной стороны корпуса. Под этой основной камерой в корпусе находится камера меньшего размера, которая предназначена для блока питания.

Для охлаждения корпуса Cougar Cratus имеется два крепления для радиаторов диаметром 360 мм — одно сверху и одно вдоль самого поддона материнской платы, а также крепление 240 мм спереди. Верхние и полочные крепления также могут удерживать 280-мм радиаторы. На передней панели корпуса имеются порты USB 3.1 типа C, четыре порта USB 3.1 типа A, 4-контактный разъем для гарнитуры и кнопка для переключения режимов подсветки прилагаемого контроллера ARGB. Размер корпуса составляет 283 мм x 636 мм x 635 мм (ШхГхВ).

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Цену и дату продажи новинки компания Cougar пока не объявила.