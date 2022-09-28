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EVGA представила материнские платы с поддержкой процессоров Intel 13-го поколения
Новые материнские платы Z790 DARK и CLASSIFIED будут поддерживать оперативную память DDR5 c частотой 7000 и 6800 МГц соответственно
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Компания EVGA объявила о выпуске материнских плат серии Z790. Новинки Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED будут поддерживать набор микросхем Intel Z790 и предназначены для процессоров Intel Core Series 13-го поколения, использующими линии PCIe Gen5 и память DDR5.    

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Новинка EVGA Z790 DARK K|NGP|N создана на 14-слойной печатной плате с 21-фазным VRM, что позволит получить максимальную производительность от самых экстремальных процессоров Intel Core 13-го поколения. Новинка поддерживает текущие и будущие стандарты оперативной памяти DDR5 емкостью до 64 ГБ и частотой до 7000 МГц+(OC), а также получит поддержку PCIe Gen5 и PCIe Gen4 M.2 NVMe. Z790 DARK K|NGP|N автоматически переключает линии ЦП x16 PCIe Gen 5 между слотами 1 и 2, чтобы предоставить устройству PCIe максимальную пропускную способность независимо от того, где оно установлено. Помимо поддержки разгона, плата также будет иметь несколько USB, 8 портов SATA 6 Гбит/с, сетевые карты 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с + Wi-Fi 6E / BT 5.2, звук 7.1 HD, 3 слота M.2 Key-M и 2 разъема для помпы СВО.

Вторая новинка EVGA Z790 CLASSIFIED будет поддерживать твердотельные накопители PCIe Gen5 и PCIe Gen4 M.2 NVMe, новейшие процессоры Intel Core Series 13-го поколения, оперативную память DDR5 емкостью до 128 ГБ и частотой до 6800 МГц+(OC). Новинка получит 19-фазный VRM и 12-слойную печатную плату, которая обеспечит отличную производительность и стабильность. Новым элементом в CLASSIFIED будет являться повернутый разъем для уменьшения задержки памяти и улучшения возможностей прокладки кабелей, сетевой порт 10 GbE и два порта USB4 Type-C. Данная модель получит порт 2,5 GbE + Wi-Fi 6E / BT 5.2, звук 7.1 HD, несколько USB и два DisplayPort Type-C. 

   

Материнские платы серии EVGA Z790 будут работать на базе EVGA ELEET X1, нового поколения утилит для настройки материнских плат. Благодаря простому в использовании интерфейсу материнские платы EVGA еще никогда не были так просты в разгоне или мониторинге. В любой момент можно проверить состояние материнской платы, процессора, памяти и системы, изменить тактовую частоту и напряжение для достижения максимальной производительности.

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Цену и дату продажи новинок компания EVGA пока не объявила.

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