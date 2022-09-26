Обновление предназначено для пользователей видеокарт Nvidia, которые испытывают проблемы с производительностью в Windows 11 22H2

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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 версии 22H2 20 сентября 2022 года. Еще до выхода данной сборки, некоторые пользователи получили раннее обновление функций 2022 года с новыми устройствами. Сборка 22621.521 (KB5017321) в действительности была обновлением 22H2, как позже подтвердила Microsoft.

Однако, новое обновление не было лишено проблем. Процесс обновления у многих пользователей завершался ошибкой с кодом «0x800f0806».

Пользователи с видеокартами от Nvidia, которым удалось обновиться, также получили множество проблем с производительностью. Были сообщения о нестабильной частоте кадров и зависаниях, а также о более низком использовании ЦП в играх. Nvidia быстро рассмотрела жалобы и подтвердила, что проблемы были результатом случайного срабатывания новых инструментов отладки графики в Windows 11 22H2.

Сегодня компания Nvidia выпустила бета-версию GeForce Experience (GFE) версии 3.26, которая устраняет данные проблемы. Компания предложила два способа, которыми пользователи могут обновиться до этой версии GFE. Это можно сделать либо вручную, загрузив и установив его по ссылке ниже, либо включив опцию «экспериментальные функции» в приложении GFE, что позволит устанавливать бета-обновления.

Обновить NVIDIA GeForce Experience v3.26 BETA до последней версии, можно одним из двух способов ниже:

а) Вручную загрузите установщик NVIDIA GeForce Experience v3.26 по ссылке. После загрузки приступайте к установке.

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б) В приложении GeForce Experience откройте «Настройки» в GeForce Experience и выберите «Включить экспериментальные функции». Затем закройте GeForce Experience. Подождите 30 секунд, а затем снова откройте GeForce Experience. Приложение автоматически обновится до последней версии.