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ECS представила моноблок с 23,8-дюймовым сенсорным IPS-экраном
Моноблок LIVA G24-MH610 будет поддерживать процессоры Intel 12-го поколения, до 64 Гб DDR4-3200 и получит встроенную графику Intel UHD
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Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) представила моноблок LIVA G24-MH610. Новинка универсальна и поддерживает процессоры Intel 12-го поколения с разъемом LGA1700. Моноблок получит 23,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD.    

LIVA G24-MH610 будет оснащен процессорами Intel Core i3, i5, i7 12-го поколения, которые обеспечат эффективную и стабильную работу при выполнении повседневных рабочих задач. Новинка поддерживает двухканальную память DDR4-3200 объемом до 64 ГБ, один 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель с интерфейсом SATA и один разъем для твердотельного накопителя M.2 2280.  

LIVA G24-MH610 получил широкие углы обзора в 178 градусов и 23,8-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:9, который обеспечивает реалистичное изображение. Благодаря встроенной графике Intel UHD Graphics он может не только четко отображать изображения, но и поможет снизить энергопотребление. Моноблок отличается элегантным дизайном, а также тонким корпусом, совместимым с креплением VESA. Его можно прикрепить к любому настенному креплению, совместимому со стандартом VESA. Мультисенсорный экран поможет пользователям осуществлять быструю навигацию и плавное касание. Регулируемый угол наклона и широкие углы обзора обеспечат отличную эргономику, а веб-камера с разрешением 2 МП и встроенные стереодинамики отлично подойдут для виртуальных встреч.  

Моноблок LIVA G24-MH610 имеет следующие разъемы: 2x USB 3.2 Gen 1x1, 2x USB 3.2 Gen 2x1, 2x USB 2.0, 1x COM-порт для подключения периферийных устройств.  Беспроводная технология Gigabit LAN Ethernet и Wi-Fi 6 поможет пользователям выходить в Интернет без задержек. Новинка также оснащена одним выходным портом HDMI 2.0 и одним портом VGA для подключения дополнительного внешнего дисплея.

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Цену и дату продаж моноблока LIVA G24-MH610 компания ECS пока не объявила.

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