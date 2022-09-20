Недавнее обновление для Windows 11 включает функцию VBS, которая блокирует функционал утилит XTU и MSI Afterburner, а также настройки BIOS связанные с разгоном системы

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Компания Microsoft улучшила различные функции безопасности в Windows 11 21H2. Одной из таких функций безопасности стала изоляция ядра (VBS), которая предназначена для обеспечения защиты от вредоносных программ и других атак, путем изоляции процессов операционной системы и самого устройства.

Однако в результате последнего обновления для Windows 11 многие приложения, такие как Intel Extreme Tuning Utility (XTU), MSI Afterburner и другие, не работают должным образом. Например, утилита XTU может сообщить «разгон отключен» в системе, которая полностью поддерживает разгон. Данная проблема связана с тем, что VBS в Windows 11 блокирует доступ этого программного обеспечения к регистрам, которые отвечают за повышение или понижение напряжения чипов. Даже если пользователь меняет настройки разгона в BIOS, проблема может сохраниться. Эта проблема обнаружена на устройствах компании MSI, но также может затронуть системы и других OEM-производителей и поставщиков.

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Функция VBS также присутствует в Windows 10, но по умолчанию не включена. В ранних версиях Windows 11 VBS был включен по умолчанию. Последняя сборка Windows 11 отключила VBS, но свежее обновление для Windows 11 снова включило эту функцию.