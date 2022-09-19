Новинка MEG Ai1300P PCIE5 получила сертификат 80 PLUS Platinum, а MPG A1000G PCIE5 — сертификат 80 PLUS Gold

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Компания MSI анонсировала два новых блока питания, совместимых с ATX 3.0: MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5. В новинках большое внимание уделяется готовности ко всем высокопроизводительным графическим картам и компонентам. MEG Ai1300P PCIE5 имеет сертификат 80 PLUS Platinum, а MPG A1000G PCIE5 — сертификат 80 PLUS Gold. MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5 получили порт, совместимый с PCIe 5.0 и Intel PSDG ATX 3.0. Встроенный 16-контактный разъем PCIe позволяет использовать новинки со всеми высокопроизводительными графическими картами. Разъем может свободно передавать до 600 Вт мощности на видеокарты PCIe 5.0. Блоки питания могут выдерживать двукратное увеличение общей мощности и трехкратное увеличение мощности графического процессора.

MEG Ai1300P PCIE5 выделяется среди всех других блоков питания. В этом блоке питания есть смарт-чип. С помощью этого MCU можно управлять с помощью программного обеспечения, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем. Вентилятор может переключаться между производительным или бесшумным режимом в зависимости от нагрузки и температуры.

Новинки MEG Ai1300P PCIE5 и MPG A1000G PCIE5 способны бесшумно работать в любое время, не мешая окружающим. MEG Ai1300P PCIE5 оснащен эксклюзивным вентилятором MEG Silent Gale P12 от MSI, который автоматически определяет энергетическую нагрузку и внутреннюю температуру для регулировки скорости вращения вентилятора. Режим 0 RPM вентилятора MPG A1000G PCIE5 может остановить работу вентилятора, когда TDP ниже 40%, чтобы помочь с энергосбережением и обеспечить тишину.

Конденсаторы новинок 100 % японского производства и рассчитаны на температуру до 105 °C. Новые серии блоков питания MSI будут поставляться со стандартными механизмами защиты, включая OCP/OTP/OVP/OPP/UVP/SCP. На обе серии будет распространяться 10-летняя гарантия производителя. Цену и дату продаж новинок компания MSI пока не объявила.

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