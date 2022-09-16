Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
В Microsoft Edge обнаружена мошенническая реклама технической поддержки
Жертвы мошенничества получают фейковый экран блокировки веб-браузера Microsoft Edge
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

Производитель решений для защиты от вредоносных программ Malwarebytes обнаружил кампанию, которая совершает мошенничество с технической поддержкой через вредоносную рекламу в разделе «Моя лента» веб-браузера Microsoft Edge. На изображении выше показан снимок экрана вредоносной рекламы, в которой отображается фальшивая страница блокировки браузера, чтобы обмануть потенциальных жертв.

На изображении ниже показаны шаги, объясняющие, как работает мошенничество. Вредоносный рекламный баннер перенаправляет только потенциальных целей на страницу мошенников с технической поддержкой. Тем временем боты, VPN и геолокации показывают фактическую рекламную страницу, созданную рекламной сетью Taboola. Подмена осуществляется с помощью строки JavaScript в кодировке base64.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Всего за 24 часа Malwarebytes удалось собрать более 200 различных имен хостов. Один из связанных доменов связан с человеком, который является директором компании-разработчика программного обеспечения, работающей в Дели, Индия. Более подробную информацию об этой уязвимости можно узнать в блоге Malwarebytes, посвященном этой теме.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#edge #хакеры #браузер #microsoft edge #уязвимость #мошенничество #проблема #поддержка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Windows 11 подтверждена проблема со входом в систему
Microsoft тестирует блокировщик видеорекламы в Edge для Android
Google удалила из магазина Chrome Web Store вредоносные плагины, подменяющие cookie пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
14
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
77
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
33
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
32
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
95
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
13
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
44
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
17
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
4
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
35
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
5
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
+

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
39
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
11
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
11
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
3
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
+

Сейчас обсуждают

Вежливый_Gepard
10:28
под окупацией да. что б тебе понятнее дaлбаебу - пример вышек бойко.
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Adam Smith
10:27
так ты же, далабаеб, раньше плакал, что в московии и живут коренные народы блт
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Артём Николаев
10:25
Возможны разные варианты. Как в Корее, с одной стороны роботы по полям ездят, а на другой биороботы с палками в грязи роются. Если человеческая жизнь дёшева, не нужна никакая автоматизация.
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Вежливый_Gepard
10:24
ты снова раб спрашиваешь разрешения господина. лучше выложи видео как по антоновскому мосту движение происходит сейчас. а горят как дровишки потому что дровишки и есть. по м777 потери были пару штук....
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Артём Николаев
10:23
Чтоб это понять, нужен интеллект. Но гораздо проще страдать, а всех, кто не страдает обвинять в бездуховности. У таких главная мечта - чтоб "мажоры" тоже начали страдать, вот тогда справедливость. Яр...
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Adam Smith
10:23
за донбасс идет спрос «Удар по Карачуновской дамбе нанесен в рамках военной логики. Из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смысла несколько переправ. У нас появится возможность выбить про...
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Zorro
10:22
Атака выжженой земли. хочешь выложу видео как уничтожают химмерсы. химерс такое могучее оружие а горят как дровишки.
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Даниил Лавкрафт
10:21
С другой стороны - чтоб ты делал без этих "винтиков", м?
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Кирилл Канаев
10:21
Так покажите где искать, да когда год нащад вышли жти драйвера адреналин там ьыло обновление все ьыло ок, а потом пару обнов спустя, я вижу только кучу рекламы новых процов, да видеокарт от амуде, обн...
AMD Radeon RX 7900 XT потребляет 350 Вт против 450 Вт+ на NVIDIA RTX 4090
Вежливый_Gepard
10:20
ебaть ты тупой. дистанции сравни дaлбаеб. че на антоновском мосту не встратил например?
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем