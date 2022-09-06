Новую расцветку получит чехол, контроллер Dualsense и гарнитура Pulse 3D для консоли PlayStation 5

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Компания Sony объявила о выпуске новой коллекции аксессуаров Grey Camouflage для игровой консоли PlayStation 5. Новый набор цветового стиля получит чехол консоли PlayStation 5, контроллер DualSense и гарнитура Pulse 3D.

Команда дизайнеров PlayStation тщательно проработала новую коллекцию аксессуаров, придав ей более свежий и современный вид. Наборы Grey Camouflage дополнят уже доступные цвета контроллера DualSense, консоли PS5 и беспроводной гарнитуры Pulse 3D, которая до сих пор имела только белую и черную версии.





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Компания Sony начнет принимать предварительные заказы на аксессуары в стиле Grey Camouflage Collection 15 сентября 2022 года. Официальные продажи аксессуаров коллекции Grey Camouflage Collection для игровой консоли PS5 запланированы на 14 октября, а вариант гарнитуры Pulse 3D с новым дизайном появится в декабре 2022 года. Жители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, также смогут получить ранний доступ к новой линейке через direct.playstation.com.