Популярная социальная сеть Instagram получила крупный штраф за доступ к контактным данным детей

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Instagram была оштрафована комиссией по защите данных Ирландии за передачу адресов электронной почты и номеров телефонов детей, которые зарегистрировались в сервисе в качестве бизнеса или создателя контента. Комиссия наложила на платформу социальных сетей штраф в размере 405 миллионов евро.

Социальная сеть Instagram автоматически делится контактными данными детей, если они управляли бизнес-аккаунтом или авторским аккаунтом до прошлого лета. Поэтому, затронуты миллионы детей по всему Европейскому Союзу. Обмен контактных данных детей означал, что с ними могут связаться взрослые.

На сайте Ирландской комиссии по защите данных пока нет информации о штрафе, полную информацию планируется опубликовать на следующей неделе. Напомним, что более крупный штраф был наложен на компанию Amazon за обработку данных, которых у нее не должно быть и составлял 746 миллионов евро.

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В ближайшие месяцы комиссия по защите данных может сообщить еще больше плохих новостей для компании Meta, так как в ее отношении в данный момент ведутся еще шесть расследований.