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Новый ноутбук Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 поможет создателям контента и опытным пользователям раскрыть свой творческий потенциал без ограничений. Новейший ноутбук ThinkBook оснащен процессорами AMD Ryzen 9 серии 6000 H и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3060 для обеспечения флагманской производительности с Windows 11. 16-дюймовый IPS-дисплей с узкой рамкой и разрешением 2,5K имеет сертификаты TÜV Eyesafe для обеспечения максимального комфорта для глаз. Новинка получила датчик внешней освещенности, который регулирует яркость подсветки экрана и клавиатуры. Будут доступны два варианта дисплея: панель 400 нит 60 Гц и новая панель 500 нит 165 Гц VESA Certified HDR400, которая имеет более яркие цвета и улучшенную детализацию теней и светлых участков.
Сверхмощные мобильные процессоры AMD Ryzen серии 6000 и графика NVIDIA GeForce RTX помогут пользователям справиться с самыми сложными задачами в работе. Новинка поддерживает до 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR5, SSD-накопители емкостью до 2 ТБ. Подключение к беспроводным сетям, периферийным устройствам и аудио-видео оборудованию, осуществляется благодаря поддержке Wi-Fi 6 и двум портам USB Type-C, включая один USB4, два порта USB-A 3.2 Gen 2 и порт HDMI 2.1.
Удобство и дополнительная безопасность интеллектуальной кнопки питания с функцией распознавания отпечатков пальцев позволяют пользователю быстро продолжить работу с того места, на котором он остановился.
Цены и доступность новинки в регионе EMEA:
ThinkBook 16p Gen 3, наряду с другими ноутбуками ThinkBook, представленными ранее в этом году, теперь доступен на некоторых рынках по цене от 1999 евро (без НДС).