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Sony PlayStation 5 — это большая игровая консоль, в основном из-за массивного радиатора, необходимого для охлаждения. В то время как некоторые могут проявить творческий подход с пользовательским жидкостным охлаждением, чтобы уменьшить размер своей PS5, Sony до сих пор сохраняла свои модификации охлаждения внутри компании. Примерно в это же время в прошлом году Sony выпустила новую версию консоли, которая уменьшила вес PlayStation 5 за счет уменьшения внутреннего радиатора.
Теперь стало известно, что 15 сентября Sony выпустит еще одну версию консоли в Японии. Эта новость стала известна спустя несколько дней после того, как Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5.
Новые модели PS5, CFI-1202A для дисковой версии и CFI-1202B для цифровой версии, имеют те же размеры и системные характеристики, что и предыдущие модели, но весят немного меньше. Модель CFI-1202A Disc PS5 на 300 граммов легче, чем прошлогодняя версия, и на 600 граммов легче, чем исходная модель. Также модель CFI-1202B Digital PS5 на 200 грамм легче прошлогодней версии и на 500 грамм легче оригинальной модели.