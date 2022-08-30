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Социальная сеть Twitter недоступна для миллионов пользователей. Популярная сеть микроблогов остается доступной через приложение, но не работает у многих пользователей на настольных ПК.
Несколько пользователей Twitter пожаловались, что платформа социальной сети не работает. Существуют десятки твитов, в которых утверждается, что Twitter по-прежнему недоступен. В настоящее время к Twitter можно получить доступ через его приложение на iPhone или устройстве Android. Down Detector, который отслеживает проблемы с обслуживанием на разных веб-сайтах, подтвердил проблемы с социальной сетью. В сети интернет набирает популярность хэштег #TwitterDown.
Регионально не имеют доступа к Twitter пользователи из различных частей США и Великобритании. Твиты указывают на то, что пользователи из Лондона, Манчестера и Бирмингема не могут просматривать Twitter на ПК или Mac.
Twitter пока официально не признал ни одной проблемы. Это означает, что Twitter либо не знает о каких-либо проблемах с выборочным доступом, либо уже тихо работает над решением данной проблемы. Также пока не понятно почему Twitter работает в приложениях, но не загружается на настольных компьютерах.