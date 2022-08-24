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Microsoft исправила ошибку 0x1E при завершении работы Windows 10
Накопительное обновление KB5016690 исправляющее данную проблему уже доступно для скачивания для версий Windows 10 2019 LTSC и Server 2019
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Компания Microsoft выпустила свежее накопительное обновление, не связанное с безопасностью, для пользователей, использующих одну из старых версий Windows 10. Новое обновление KB5016690 (номер сборки 17763.3346) уже доступно для загрузки на системах под управлением Windows 10 2019 LTSC и Server 2019. Пользователи версий Home и Pro не получат это обновление, поскольку Microsoft прекратила поддержку Windows 10 версии 1809 в мае 2021 года.

Главной особенностью обновления KB5016690 является устранение ошибки, вызывающей ошибку 0x1E, когда пользователи пытаются выключить или перезапустить свои операционные системы. Пользователи могут загрузить KB5016690 из Центра обновления Windows (в разделе дополнительных обновлений) или из каталога Центра обновления Microsoft.

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Напомним, что Windows 10 2019 LTSC Editions и Server 2019 вскоре перестанут получать необязательные обновления, не связанные с безопасностью (C-релизы). Начиная с 20 сентября 2022 г. будут доступны только накопительные обновления безопасности (B-выпуски).

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