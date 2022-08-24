С помощью инструмента HYPERSCAPE злоумышленники получают доступ к чужим почтовым ящикам Gmail, Yahoo и Microsoft Outlook

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Команде анализа угроз Google (TAG) удалось получить инструмент, который может загружать полные почтовые ящики популярных платформ, таких как Gmail, Microsoft Outlook, Yahoo и других. Инструмент под названием HYPERSCAPE был успешно использован для нацеливания на пока еще не до конца известные цели.

Инструмент HYPERSCAPE используется для перехвата всех электронных писем, которые накапливаются в папке «Входящие». В настоящее время команда Google проводит симуляции, чтобы увидеть, насколько опасен этот инструмент.

Компания Google сообщает, что HYPERSCAPE может работать на конечной точке злоумышленника. Другими словами, жертвам не нужно обманом загружать какие-либо вредоносные программы, чтобы инструмент выполнял свою работу. Однако, злоумышленникам необходим доступ к учетным данным или файлам cookie сеанса своих жертв. Злоумышленникам сначала необходимо успешно войти в учетные записи своих жертв, прежде чем они смогут развернуть инструмент.

Инструмент обманывает целевую службу электронной почты, заставляя ее думать, что к ней обращаются через устаревший браузер. Для обеспечения надежной работы, служба электронной почты переключается на базовый режим HTML. Этот режим ограничивает возможности, но обеспечивает доступ к электронной почте.

Как только инструмент заставляет службу электронной почты переключиться на базовый режим HTML, он изменит язык папки «Входящие» на английский. После этого HYPERSCAPE превращается в инструмент очистки. Он начинает открывать электронные письма одно за другим и загружает их в формат .eml. После успешной загрузки всех электронных писем инструмент удаляет все предупреждающие электронные письма, возвращает язык в исходное состояние и исчезает.

В настоящее время HYPERSCAPE нацелен на учетные записи, расположенные в Иране. Однако вполне возможно, что этот инструмент может быть использован и в других странах.

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