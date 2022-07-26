Проблемы браузера будут исправлены в ближайших версиях Edge 104 для ПК и Android

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

реклама

В сообщении на Reddit представители компании Microsoft подтвердили, что браузер Edge в настоящее время испытывает проблемы с синхронизацией коллекций между устройствами. Многие пользователи сообщали о проблемах, таких как невозможность включить или отключить синхронизацию коллекций в настройках профиля и изменения, которые не отображаются на других устройствах.

Компания Microsoft знает о проблемах и обещает выпустить все необходимые исправления. По словам менеджера сообщества Edge на Reddit, Microsoft исправит неработающую кнопку синхронизации коллекции в следующем выпуске для Android. Другие проблемы, такие как изменения в коллекциях, должны быть устранены в Edge 104, который должен появиться в начале следующего месяца.

Помимо исправления известных ошибок, команда Microsoft Edge занимается добавлением новых функций в коллекции в браузере. Microsoft недавно объявила о новых возможностях, ориентированных на производительность: совместное редактирование, поддержка изображений и видео, а также канал с рекомендуемым рекламным контентом.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке