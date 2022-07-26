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В сообщении на Reddit представители компании Microsoft подтвердили, что браузер Edge в настоящее время испытывает проблемы с синхронизацией коллекций между устройствами. Многие пользователи сообщали о проблемах, таких как невозможность включить или отключить синхронизацию коллекций в настройках профиля и изменения, которые не отображаются на других устройствах.
Компания Microsoft знает о проблемах и обещает выпустить все необходимые исправления. По словам менеджера сообщества Edge на Reddit, Microsoft исправит неработающую кнопку синхронизации коллекции в следующем выпуске для Android. Другие проблемы, такие как изменения в коллекциях, должны быть устранены в Edge 104, который должен появиться в начале следующего месяца.
Помимо исправления известных ошибок, команда Microsoft Edge занимается добавлением новых функций в коллекции в браузере. Microsoft недавно объявила о новых возможностях, ориентированных на производительность: совместное редактирование, поддержка изображений и видео, а также канал с рекомендуемым рекламным контентом.