Новинки SOHO 240 и SOHO 360 All-in-One уже доступны для заказа по цене от 120,95 и 165,95 евро соответственно

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Компания Akasa анонсировала новое жидкостное охлаждение для процессоров в своей линейке SOHO. Новинки оснащены кулером с адресуемой RGB-подсветкой. Кулер совместим с новейшими процессорами Intel LGA 1700 и AMD AM4.

Подсветка aRGB получила 16 миллионов цветов и совместима со всеми основными программами RGB, такими как Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome и Razer Chroma RGB. В комплект входит удобный контроллер, с помощью которого можно синхронизировать эффекты подсветки между собой. Помпа новинки содержит медное основание с охлаждающими ребрами высокой плотности, которые отлично рассеивают тепло. Надежный трехфазный двигатель приводит в действие помпу, которая обеспечивает тихую и мощную работу. Прочные подшипники и герметики предотвращают протечки и сохраняют водонепроницаемость всей системы.

Входящие в комплект вентиляторы SOHO AR12 обеспечивают первоклассное качество, необходимое для высококлассного жидкостного охлаждения. Обладая аэродинамическим дизайном, вентилятор создает мощный воздушный поток до 52,9 кубических футов в минуту. SOHO 240 поставляется с двумя вентиляторами соответствующего цвета, а SOHO 360 (в настоящее время доступен только в версии Dusk Black Edition) поставляется с тремя вентиляторами. Вентиляторы SOHO AR также можно приобрести отдельно.

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Системы жидкостного охлаждения SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn и SOHO 360 Dusk доступны для заказа в Великобритании, Европе и США по цене в 120,95, 125,95 и 165,95 евро соответственно.