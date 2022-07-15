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Компания MagniumGear анонсировала Neo Qube 2 и Neo Qube 2 IM (версия Infinity Mirror) — ПК-корпуса формата Mid-Tower. Новинки имеют двухкамерную конструкцию, которая упрощает установку и прокладку кабелей, а все компоненты системы выделяются через двойные панели из закаленного стекла. Обе новинки способны разместить самую мощную игровую систему с поддержкой до трех радиаторов 360-мм. Воздушный поток оптимизирован за счет сетки с малым сопротивлением со всех сторон и высококачественного выдвижного пылевого фильтра в нижней части.
Подсветка Digital-RGB интегрирована в корпуса и поставляется с предварительно запрограммированным контроллером, который работает без программного обеспечения прямо из коробки. NEO Qube 2 поставляется со всеми установленными разъемами для расширения Digital-RGB и дополнительно синхронизируется с совместимой материнской платой для обеспечения программного управления. В версии корпуса Neo Qube 2 IM спереди есть эффект зеркальной «бесконечности», благодаря Digital-RGB внутри.
Рекомендованная цена производителя на новые корпуса составит:
- Neo Qube 2 черный: 129,99 долларов США;
- Neo Qube 2 Белый: 139,99 долларов США;
- Neo Qube 2 IM ЧЕРНЫЙ: 169,99 долларов США;
- Neo Qube 2 IM БЕЛЫЙ: 179,99 долларов США.