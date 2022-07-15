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MagniumGear представила ПК-корпуса формата Mid-Tower с возможностью установки трех 360-мм радиаторов
Рекомендованная цена для Neo Qube 2 и Neo Qube 2 Infinity Mirror Edition составит 129,99 и 169,99 долларов США соответственно
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Компания MagniumGear анонсировала Neo Qube 2 и Neo Qube 2 IM (версия Infinity Mirror) — ПК-корпуса формата Mid-Tower. Новинки имеют двухкамерную конструкцию, которая упрощает установку и прокладку кабелей, а все компоненты системы выделяются через двойные панели из закаленного стекла. Обе новинки способны разместить самую мощную игровую систему с поддержкой до трех радиаторов 360-мм. Воздушный поток оптимизирован за счет сетки с малым сопротивлением со всех сторон и высококачественного выдвижного пылевого фильтра в нижней части.

Подсветка Digital-RGB интегрирована в корпуса и поставляется с предварительно запрограммированным контроллером, который работает без программного обеспечения прямо из коробки. NEO Qube 2 поставляется со всеми установленными разъемами для расширения Digital-RGB и дополнительно синхронизируется с совместимой материнской платой для обеспечения программного управления. В версии корпуса Neo Qube 2 IM спереди есть эффект зеркальной «бесконечности», благодаря Digital-RGB внутри.  

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Рекомендованная цена производителя на новые корпуса составит:

  • Neo Qube 2 черный: 129,99 долларов США;
  • Neo Qube 2 Белый: 139,99 долларов США;
  • Neo Qube 2 IM ЧЕРНЫЙ: 169,99 долларов США;
  • Neo Qube 2 IM БЕЛЫЙ: 179,99 долларов США.
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#корпус #корпус для компьютера #корпус для пк #mid-tower #magniumgear #neo qube 2 #neo qube 2 infinity mirror edition
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Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
Dmitry Mitry
10:55
Мне вот интересно, откуда вы вообще эти цифры берете то? https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/gas%20prices.png
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
D3m0n
10:54
Тебе только действия с борщом производить ))
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V.L.A.D.L.E.N
10:54
🤷‍♂️
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10:54
LOL
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10:54
в nix.ru есть "хотите поторговаться" на блоках питания поиске виделось.
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
Hellbeast
10:53
Вот это тупость, все пункты мимо, как раз таки все эти 20 лет деньги и оседали в основном заграницей, сейчас же наоборот деньги поступает именно в российские банки, параллельный импорт предварительно ...
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Василий Сорокин
10:52
покажи где электроника подорожала на 200%. Ведь это совсем не сложно, даже сайты для этого есть по типу hardprice.ru где можно смотреть динамику цены. Давай ничтожество тупорылое покажи где сейчас ест...
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Василий Сорокин
10:50
Ты дурачок, так никаких пруфов кроме своего бреда и не кинул. Выходит ты реально просто балабол-пиздабол, для которого толчок и есть призвание )))
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
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