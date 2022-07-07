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Совсем недавно компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome, чтобы исправить серьезную уязвимость в системе безопасности. Компания Google еще не раскрыла подробностей об этом исправлении, известно всего лишь что оно отслеживается как CVE-2022-2294.
Сегодня компания Microsoft выпустила обновленную версию браузера Edge, чтобы исправить ту же проблему безопасности. Исправление выпущено в связи с тем, что эксплойт влияет на Chromium, поэтому он затрагивает любой браузер, основанный на этом проекте. Таким образом, браузеры Edge и Chrome затронуты одинаково.
Компания Microsoft не вдавалась в подробности об исправлении и только отметила в журнале изменений Edge, что обновление содержит исправление для CVE-2022-2294. Самая последняя версия Edge Stable теперь имеет номер 103.0.1264.48. Если Ваш браузер не обновляется автоматически, щелкните трехточечное меню в правом верхнем углу окна браузера и перейдите в раздел «Справка и отзывы» > «О Microsoft Edge», чтобы запустить обновление браузера.