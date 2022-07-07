Edge получил исправление для CVE-2022-2294, которое устраняет уязвимость в системе безопасности

реклама

Совсем недавно компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome, чтобы исправить серьезную уязвимость в системе безопасности. Компания Google еще не раскрыла подробностей об этом исправлении, известно всего лишь что оно отслеживается как CVE-2022-2294.

Сегодня компания Microsoft выпустила обновленную версию браузера Edge, чтобы исправить ту же проблему безопасности. Исправление выпущено в связи с тем, что эксплойт влияет на Chromium, поэтому он затрагивает любой браузер, основанный на этом проекте. Таким образом, браузеры Edge и Chrome затронуты одинаково.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Компания Microsoft не вдавалась в подробности об исправлении и только отметила в журнале изменений Edge, что обновление содержит исправление для CVE-2022-2294. Самая последняя версия Edge Stable теперь имеет номер 103.0.1264.48. Если Ваш браузер не обновляется автоматически, щелкните трехточечное меню в правом верхнем углу окна браузера и перейдите в раздел «Справка и отзывы» > «О Microsoft Edge», чтобы запустить обновление браузера.