Браузер Chrome для Windows получил обновление 103.0.5060.114

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Браузер Google Chrome версии 103 появился на стабильном канале всего пару недель назад с множеством новых функций, включая механизм предварительного рендеринга для более быстрой загрузки страниц и возможностью для веб-приложений получать доступ к локальным шрифтам. Компания Google выпустила еще одно обновление для своего браузера, чтобы исправить некоторые проблемы безопасности, в том числе эксплойт 0-day.

Браузер Chrome для Windows был обновлен до версии 103.0.5060.114 и включает четыре исправления безопасности. Первая уязвимость с высокой степенью серьезности в списке, поэтому Google пока не раскрывает подробностей о ней. Пользователи, сообщившие о второй и третьей уязвимости, имеют право на вознаграждение в размере 7500 и 3000 долларов соответственно.

Однако Chrome для Windows — не единственная версия, получившая эти обновления. В браузере Chrome для Android есть исправления для CVE-2022-2294 и CVE-2022-2295 в версии 103.0.5060.71. Чтобы узнать доступность последнего обновления браузера Chrome, необходимо перейти в раздел «Справка» > «О Google Chrome».

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