Согласно пользовательским отчетам и жалобам на форуме компании Microsoft, многие пользователи столкнулись с проблемой установки обновления KB5014668 для Windows 11

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В прошлом месяце компания Microsoft выпустила обновление KB5014668 (сборка 22000.776) на канале Windows 11 Release Preview. Сборка принесла несколько исправлений и улучшений. В журнале изменений обновлений указано:

«Исправлена проблема, которая могла привести к сбою обновления до Windows 11 (исходный выпуск)».

Обновление также содержало исправление DirectX 12, а также добавление новых функций Search Highlights. Позже обновление было выпущено в качестве необязательного накопительного обновления для обычных пользователей Windows 11, а также решило проблему сбоя обновления ОС.

Однако, обновление KB5014668 на самом деле не может быть установлено на некоторые ПК. Пользовательские отчеты поступают со всего мира, указывая на то, что существует проблема, связанная с обслуживанием этого обновления. Многие пользователи также жалуются на проблему на форуме компании Microsoft. Одному из пользователей форума под ником CamiAraceli, удалось решить данную проблему с обновлением. CamiAraceli смог связаться со службой поддержки Microsoft, которая рекомендовала выполнить несколько перезагрузок ПК, после чего обновление KB5014668 было успешно установлено. Если у Вас возникли проблемы с установкой данного обновления, Вы можете попробовать данный метод.

Обновление KB5014668 также должно исправить ошибку точки доступа Wi-Fi, но некоторым пользователям может не повезти, если их система откажется принимать это обновление.

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