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Компания Akasa обновила линейку своих башенных процессорных кулеров для полной совместимости с новейшим сокетом LGA 1700. Akasa SOHO H4 Plus и Alucia поддерживают процессоры с TDP до 185 Вт, например Intel Core i9-12900KS на базовой частоте или до Core i7 12700 в режиме Turbo.
Башенные кулеры H4 состоят из качественного радиатора черного цвета и мощного 120-мм вентилятора. Регулируемые зажимы, прикрепленные к вентилятору, позволяют установить кулер над любой ОЗУ. Новинки получили четыре медные трубки, которые рассеивают тепло и максимально охлаждают процессор. Прилагаемый монтажный комплект теперь совместим с сокетом LGA 1700, а также с сокетами Intel (LGA 1200, 1150) и AMD AM4. В комплект поставки входит термопаста Akasa T5 Pro-Grade Plus, обеспечивающая отличный отвод тепла от процессора.
Обновленные процессорные кулеры Alucia H4 Plus (AK-CC4021EP01) и SOHO H4 Plus (AK-CC4022HP01) уже доступны для заказа в Великобритании и Европе по цене от 41,95 евро и 51,95 евро соответственно.