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Еще в феврале текущего года, Google обновила свой старый интерфейс Gmail. Также сервис получил редизайн Material You, который сделал его похожим на Outlook. Компания Google сделала выбор интерфейса опциональным с возможностью отката к старому внешнему виду Gmail. Изначально изменения предназначались для энтузиастов, которые хотят немного изменить внешний вид Gmail.
Начиная с сегодняшнего дня, новый пользовательский интерфейс Gmail станет для некоторых пользователей основным. Редизайн будет использоваться по умолчанию для некоторых пользователей, но у них по-прежнему будет возможность вернуться к классическому виду. Возможность выбора интерфейса по-прежнему будет доступна.
Идея нового интерфейса Gmail состоит в том, чтобы быстро получать доступ к другим приложениям Google, таким как Chat и Meet, непосредственно из единого интерфейса. Как видно на снимке экрана выше, приложения аккуратно спрятаны на левой панели, тогда как опции для меток и электронных писем теперь также полностью отображаются рядом с ними. Поскольку приложения находятся в новом положении интерфейса, пользователю не нужно переключаться между вкладками или окнами, чтобы использовать Chat или Meet. Переключение можно сделать прямо в том же окне браузера. Уведомления также будут отображаться для каждого из приложений. В будущем Google предложит унифицированный поиск, чтобы он также отображал результаты запросов из интегрированных приложений.
Компания Google ранее объявляла, что новый интерфейс Gmail будет доступен по умолчанию для всех пользователей к концу второго квартала 2022 года.