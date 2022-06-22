Компания Addlink представила новый твердотельный накопитель PCIe 4.0 S90 Lite с емкостью до 2 ТБ и скоростью до 5000 МБ/с. Новинка совместима с новейшими платформами ПК и ноутбуков Intel/AMD. S90 Lite будет доступен емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В S90 Lite используется новейший контроллер Gen4 x4 NVMe и 176-слойная флэш-память 3D TLC NAND. Накопитель использует протокол PCIe Gen4x4 и NVMe 1.4 в качестве интерфейса для достижения высокой скорости последовательного чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду, что в десять раз быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA III. Новинка также обратно совместима с системой PCIe Gen3.

S90 Lite поддерживает буфер памяти хоста (HMB), который повышает производительность накопителя за счет использования ресурсов памяти хоста, для достижения максимальной скорости в 400 000/800 000 IOPS. Активное энергопотребление S90 Lite составляет около 3,9 Вт, что примерно на 50% ниже, чем у других твердотельных накопителей Gen4 x4, что дает S90 Lite более длительное время автономной работы и стабильную температуру.

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Новинка поддерживает новейшую технологию LDPC ECC, управление поврежденными блоками и технологию избыточного выделения ресурсов для обеспечения точности данных и увеличения срока службы твердотельного накопителя. На накопитель будет распространяться пятилетняя гарантия производителя. Цены на новинки будут объявлены в июле 2022 года.