Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Addlink выпустит твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe емкостью до 2 ТБ и скоростью до 5000 МБ/c

S90 Lite PCIe 4.0 NVMe SSD получит 5-и летнюю гарантию производителя, а его цены будут известны в июле 2022 года
[ ] для раздела Блоги
+
3060 за копейки в Регарде, смотри
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Компания Addlink представила новый твердотельный накопитель PCIe 4.0 S90 Lite с емкостью до 2 ТБ и скоростью до 5000 МБ/с. Новинка совместима с новейшими платформами ПК и ноутбуков Intel/AMD. S90 Lite будет доступен емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В S90 Lite используется новейший контроллер Gen4 x4 NVMe и 176-слойная флэш-память 3D TLC NAND. Накопитель использует протокол PCIe Gen4x4 и NVMe 1.4 в качестве интерфейса для достижения высокой скорости последовательного чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду, что в десять раз быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA III. Новинка также обратно совместима с системой PCIe Gen3.  

S90 Lite поддерживает буфер памяти хоста (HMB), который повышает производительность накопителя за счет использования ресурсов памяти хоста, для достижения максимальной скорости в 400 000/800 000 IOPS. Активное энергопотребление S90 Lite составляет около 3,9 Вт, что примерно на 50% ниже, чем у других твердотельных накопителей Gen4 x4, что дает S90 Lite более длительное время автономной работы и стабильную температуру.  

реклама

Новинка поддерживает новейшую технологию LDPC ECC, управление поврежденными блоками и технологию избыточного выделения ресурсов для обеспечения точности данных и увеличения срока службы твердотельного накопителя. На накопитель будет распространяться пятилетняя гарантия производителя. Цены на новинки будут объявлены в июле 2022 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd nvme твердотельный накопитель pcie 4.0 накопитель addlink s90 lite
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: история Super HEDT
30
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73

Интересные материалы

Ретроклокинг: история Super HEDT
21 июня 2022 30
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
30
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
23
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
20
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
27
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
28
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
7
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
5
Известный майнер назвал условия для перехода Эфира на PoS – криптозима и падение курса до $500
6
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
6
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получат 3-нм техпроцесс
24
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
13
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
Steam анонсировал большую летнюю распродажу: God of War, Cyberpunk 2077, GTA V и многое другое
10
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Xiaomi POCO X4 GT получит Dimensity 8100, 144-Гц дисплей, MIUI 13 и будет стоить от 400 евро
+
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
179
Энтузиаст модифицировал консоль Sony PlayStation 5 под водяное охлаждение
+

Популярные статьи

Ретроклокинг: история Super HEDT
30
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
32
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
54
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
17
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
43

Сейчас обсуждают

Adam Smith
17:26
ну хз, может и не переживают, а может и куйца соснут по вине поставщиков)))))))) https://riafan.ru/23188350-proizvodstvo_avtomobil_nih_shin_v_es_okazalos_pod_ugrozoi_iz_za_antirossiiskih_sanktsii
Volkswagen обеспечен заказами на год вперёд и не переживает по поводу снижения спроса
Андрей Маликов
17:26
повышение ставки ФРС и сворачивание программы колличественного смягчения = Ослаляет по-твоему Даллар ?) Браво))
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
Андрей Маликов
17:24
это при курсе Евро = 90 руб и долларе по 76-81 в 2020 году.
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
wwr222
17:22
Да, пипец, гений...Будут тебе разбирать ССД, чтобы контроллер увидеть... Тебе русским языком говорят - рандом. Вот ведь китайщик...
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
Нешешбек
17:21
такова специфика капитализма, например непроданные авто также гниют вместо того что бы скинуть цену и продать
У Samsung осталось 50 млн непроданных смартфонов на складах
Adam Smith
17:20
так те же спецы говорят, что при таком раскладе хрен кто, что будет покупать. На таких новостях, народ сильнее затарится сейчас и будет как в 2014, когда скупали телики про запас, а теперь их дарят на...
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
wwr222
17:20
Нафига мне ужасы на ночь рассказываешь? (Ужасы нашего городка...)
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
wwr222
17:19
Я туда образ Винды замучился перекидывать. Будто игра на 30Гб...
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
Артём Николаев
17:16
Короче, можно сильно натыкать палки в колёса, где-то что-то подглядеть, но не более. Возможность выключить половину майнеров это не то же самое, что атака 51%, для которой нужен контроль над половиной...
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
Петя Втулкин
17:15
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=106&t=110049&start=2300 сам я делал 200ВТ паяльником с термоизоляцией ребер от воздуха. Да, геморно. Но эффект того стоил)
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем