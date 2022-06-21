PS5 стала бесшумной, тонкой и менее горячей, при сохранении производительности

реклама

Игровая консоль Sony PlayStation 5 намного мощнее своего предшественника. Однако вся эта мощность нуждается в серьезном охлаждении. Энтузиаст смог использовать жидкостное охлаждение консоли, и в процессе не только снизил температуру, но и обеспечил бесшумность PS5 Slim под давлением.

Значительную толщину оригинальной Sony PS5 можно отнести к большим радиаторам. Система тщательно спроектирована и оптимизирована для предотвращения перегрева различных компонентов системы. Без массивных радиаторов материнская плата PS5 на самом деле довольно тонкая. Энтузиаст Мэтт из DIY Perks недавно разобрал свою консоль Sony PlayStation 5. Основной целью было уменьшить занимаемую консолью площадь. Мэтт заменил заводскую систему воздушного охлаждения на изготовленную по индивидуальному заказу установку водяного охлаждения.





Как видно из довольно подробного видео, модифицированная Sony PS5 с жидкостным охлаждением получила специальный трехслойный водяной блок из меди. Мэтт покрыл SoC жидким металлом и использовал оригинальный кронштейн для удержания основной пластины радиатора на месте. Он поместил прокладки и термоклей на охлаждающую пластину, чтобы отвести тепло от вторичных чипов, поскольку они тоже значительно нагреваются.

Модули регулятора напряжения (VRM), которые Sony установила внутри PS5, исключительно мощны и нуждаются в мощной системе охлаждения. Чтобы охладить VRM, Мэтт модифицировал исходную тепловую трубку PS5, чтобы соединить ее со вторичным жидкостным каналом, образуя композитный охлаждающий стек. Он заменил внутренний блок питания (PSU) на внешний блок питания, который также питал радиатор и насос системы водяного охлаждения.

анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Температура внутри Sony PS5 с водяным охлаждением стала намного ниже, чем у стандартной версии с воздушным охлаждением. Конечным результатом стала мощная игровая консоль PS5 толщиной всего 0,75 дюйма (1,9 см), что даже тоньше, чем NVIDIA Shield.