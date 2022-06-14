HyperX представила игровую гарнитуру с двухрежимным беспроводным подключением

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Компания HyperX объявила о выпуске беспроводной гарнитуры HyperX Cloud MIX Buds, которая предназначена для многоплатформенных игр и прослушивания музыки. Это первая игровая гарнитура HyperX True Wireless (TWS), которая включает в себя двухрежимное беспроводное подключение: беспроводную связь 2,4 ГГц с малой задержкой для игр и Bluetooth 5.2. Cloud MIX Buds обеспечивают быстрое беспроводное соединение с использованием беспроводного адаптера USB Type-C 2,4 ГГц или беспроводной связи Bluetooth для мультимедийных устройств и телефонов.

В наушниках MIX Buds используются 12-мм динамические драйверы и наушники DTS Headphone:Х. Новинки обладают объемным звуком 7.1 для более точного воспроизведения игровых звуков. Пользователи смогут использовать программное обеспечение HyperX NGENUITY, чтобы персонализировать свой звуковой профиль: настроить эквалайзеры, а также назначать и переназначать сенсорные элементы управления.

Наушники MIX Buds отличаются фирменным комфортом HyperX, благодаря силиконовым амбушюрам трех размеров, которые входят в комплект. Зарядный чехол защищает наушники Buds от повреждений, а специальный силиконовый чехол предназначен для хранения адаптера USB-C 2,4 ГГц. Автономная работа новинки без подзарядки составляет 33 часа.

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Беспроводные наушники HyperX Cloud MIX Buds поступят в продажу до конца июня 2022 года. Рекомендованная производителем цена на новинку составит 149,99 долларов США.