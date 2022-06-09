Android 13 Beta 3 добилась стабильности платформы, теперь Google начнет работать над исправлением ошибок и улучшением производительности

реклама

В прошлом месяце компания Google выпустила Android 13 Beta 2 с более точным контролем конфиденциальности и улучшенным материалом. Теперь компания выпустила Beta 3 для широкой публики. Этот выпуск Android является важным для разработчиков, поскольку теперь ОС достигла стабильности платформы. Все основные тесты поведения приложений и разработка API-интерфейсов успешно завершены. Таким образом, разработчики могут начать окончательное тестирование своих приложений на совместимость, чтобы убедиться, что их программное обеспечение совместимо с Android 13 и работает должным образом.

Google также предоставила некоторые рекомендации о том, на каких областях следует сосредоточиться при тестировании совместимости. К ним относятся разрешения во время выполнения уведомлений, предварительный просмотр буфера обмена и предварительная выборка JobScheduler. Для тестирования приложений на планшетах и других устройствах Android с большим экраном, нужно еще обращать внимание на взаимодействие с панелью задач, многооконным режимом, настройками режима совместимости, мультимедийной проекцией и предварительным просмотром с камеры.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

С выходом Android 13 Beta, компания Google теперь в первую очередь сосредоточится над исправлением ошибок и улучшением производительности новой мобильной ОС.