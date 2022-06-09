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Доступна новая версия Android 13 Beta 3
Android 13 Beta 3 добилась стабильности платформы, теперь Google начнет работать над исправлением ошибок и улучшением производительности
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В прошлом месяце компания Google выпустила Android 13 Beta 2 с более точным контролем конфиденциальности и улучшенным материалом. Теперь компания выпустила Beta 3 для широкой публики. Этот выпуск Android является важным для разработчиков, поскольку теперь ОС достигла стабильности платформы. Все основные тесты поведения приложений и разработка API-интерфейсов успешно завершены. Таким образом, разработчики могут начать окончательное тестирование своих приложений на совместимость, чтобы убедиться, что их программное обеспечение совместимо с Android 13 и работает должным образом.

Google также предоставила некоторые рекомендации о том, на каких областях следует сосредоточиться при тестировании совместимости. К ним относятся разрешения во время выполнения уведомлений, предварительный просмотр буфера обмена и предварительная выборка JobScheduler. Для тестирования приложений на планшетах и других устройствах Android с большим экраном, нужно еще обращать внимание на взаимодействие с панелью задач, многооконным режимом, настройками режима совместимости, мультимедийной проекцией и предварительным просмотром с камеры.

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С выходом Android 13 Beta, компания Google теперь в первую очередь сосредоточится над исправлением ошибок и улучшением производительности новой мобильной ОС.

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#android #обновление #андроид #android 13 #android 13 beta 3
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