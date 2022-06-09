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Компания Alphacool расширила свою специальную белую серию вентиляторов и теперь предлагает кулеры Rise Aurora в белом цвете. Новые вентиляторы идеально сочетаются по цвету с белыми радиаторами NexXxos и разъемами Eizapfen White Edition. Цифровой aRGB создает уникальную подсветку, дополняющую внешний вид.
Как и модель в черном цвете, вентиляторы будут выпускаться диаметром 120 мм или 140 мм. Благодаря высокому расходу воздуха (120 мм 154,1 м³/ч | 140 мм 154,1 м³/ч) в сочетании с высоким статическим давлением (120 мм 3,17 мм/вод.₂| 140 мм 2,20 мм/вод.₂), вентиляторы идеально подходят для установки на радиаторах, системах жидкостного охлаждения или на корпусах ПК.
Широкий диапазон ШИМ-управления (0-2500 об/мин для варианта 120 мм), а также антивибрационные прокладки и специальные кромки на лопастях вентилятора, делают новинку White Rise Aurora отличным выбором для бесшумных систем жидкостного охлаждения.
Цену и дату продажи вентиляторов White Rise Aurora компания Alphacool пока не объявила.