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Meet и Duo создавались как относительно разные сервисы, но теперь оба имеют много дублирующих функций. Чтобы решить эту проблему, компания Google объявила, что объединит два продукта в одно унифицированное приложение.
Сначала все функции Meet будут перенесены в Duo, а позже Duo будет переименован в Meet. Новый Google Meet будет действовать как единая бесплатная служба видеосвязи. В рамках процесса миграции функций, начиная с текущего месяца в сервис Duo будут добавлены возможности:
- Планирование встреч в удобное время
- Чат во время встречи
- Возможность делиться контентом в режиме реального времени
- Включение субтитров
- Увеличение участников видео-вызовов до 100
- Интеграция с другими инструментами, включая Gmail, Календарь Google, Ассистент и т. д.
Обновленное приложение Meet будет доступно на мобильных устройствах и в Интернете. Администраторы предприятий и образовательных учреждений также смогут управлять его доступностью на платформах для сотрудников. Объединение коснется всех пользователей Google Workspace и личных учетных записей.
Ребрендинг Duo в Meet, перенос всех функций и обновлений запланирован на конец 2022 года.