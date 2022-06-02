Ребрендинг Duo в Meet запланирован до конца 2022 года

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Meet и Duo создавались как относительно разные сервисы, но теперь оба имеют много дублирующих функций. Чтобы решить эту проблему, компания Google объявила, что объединит два продукта в одно унифицированное приложение.

Сначала все функции Meet будут перенесены в Duo, а позже Duo будет переименован в Meet. Новый Google Meet будет действовать как единая бесплатная служба видеосвязи. В рамках процесса миграции функций, начиная с текущего месяца в сервис Duo будут добавлены возможности:

Планирование встреч в удобное время

Чат во время встречи

Возможность делиться контентом в режиме реального времени

Включение субтитров

Увеличение участников видео-вызовов до 100

Интеграция с другими инструментами, включая Gmail, Календарь Google, Ассистент и т. д.

Обновленное приложение Meet будет доступно на мобильных устройствах и в Интернете. Администраторы предприятий и образовательных учреждений также смогут управлять его доступностью на платформах для сотрудников. Объединение коснется всех пользователей Google Workspace и личных учетных записей.

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Ребрендинг Duo в Meet, перенос всех функций и обновлений запланирован на конец 2022 года.