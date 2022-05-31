Новая серия TV F2 получила модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов

реклама

Компания Xiaomi объявила о выпуске серии умных телевизоров TV F2 с Fire TV. Новая серия доступна в трех размерах: 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Новинка Xiaomi получила ряд отличных функций по конкурентоспособной цене.

Телевизоры серии Xiaomi TV F2 с Fire TV получили безрамочный дизайн и могут быть установлены на поверхность с помощью двух подставок у основания. Новинки поддерживают разрешение 4K UHD с частотой 60 Гц MEMC (сглаживание движения), поэтому контент выглядит более реалистично. Новинки получили DTS-Virtual:X, Dolby Audio и DTS-HD, которые обеспечивают кинематографический объемный звук. Вся новая серия умных телевизоров Xiaomi имеет систему Fire TV, которая предоставит пользователям высококачественный контент и интеллектуальные функции Alexa.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX 3070 уже дешевле 90тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Уже известны цены на серию телевизоров Xiaomi TV F2: 43-дюймовая модель стоит 399 евро, 50-дюймовая — 449 евро, а 55-дюймовая — 499 евро. Новинки доступны для покупки во Франции и Германии, а для Великобритании и США телевизоры пока не доступны.