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Компания Xiaomi объявила о выпуске серии умных телевизоров TV F2 с Fire TV. Новая серия доступна в трех размерах: 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Новинка Xiaomi получила ряд отличных функций по конкурентоспособной цене.
Телевизоры серии Xiaomi TV F2 с Fire TV получили безрамочный дизайн и могут быть установлены на поверхность с помощью двух подставок у основания. Новинки поддерживают разрешение 4K UHD с частотой 60 Гц MEMC (сглаживание движения), поэтому контент выглядит более реалистично. Новинки получили DTS-Virtual:X, Dolby Audio и DTS-HD, которые обеспечивают кинематографический объемный звук. Вся новая серия умных телевизоров Xiaomi имеет систему Fire TV, которая предоставит пользователям высококачественный контент и интеллектуальные функции Alexa.
Уже известны цены на серию телевизоров Xiaomi TV F2: 43-дюймовая модель стоит 399 евро, 50-дюймовая — 449 евро, а 55-дюймовая — 499 евро. Новинки доступны для покупки во Франции и Германии, а для Великобритании и США телевизоры пока не доступны.