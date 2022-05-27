Новинка Helium 800 BT уже доступна для покупки по цене от 129 долларов США

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Компания Genesis пополнила серию компьютерных колонок Helium новой флагманской моделью Helium 800 BT. Новинка обладает отличными характеристиками и может похвастаться ARGB- подсветкой.

Genesis Helium 800 BT — это комплект динамиков 2.1 со среднеквадратичной мощностью 60 Вт, отличающийся диапазоном частот от 100 Гц до 20 кГц. Комплект оснащен Bluetooth-связью, а также оптическим (Toslink) и RCA-входом. Производитель добавил в комплект пульт управления, а также специальную панель на сабвуфер, позволяющую пользователю изменять громкость и характеристики баса. Колонки могут работать в режиме ECO, который автоматически переключает их в режим ожидания, когда они не используются.

Система подсветки ARGB позволяет пользователям управлять системой освещения с помощью материнской платы ПК и совместима с программным обеспечением Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion и AuraSync.

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Колонки Genesis Helium 800 BT уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена на новинку составит 129 долларов США.