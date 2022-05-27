Обновление The Wild добавит новые биомы Deep Dark и Mangrove Swamp, мобов, блоки и материалы

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Компания Microsoft сообщила дату выхода крупного обновления для популярной игры Minecraft. Обновление Wild станет доступно с 7 июня 2022 года. Новое обновление добавит пару новых биомов, существ, блоки и многое другое, чтобы еще больше оживить виртуальный мир. Deep Dark и Mangrove Swamp — это новые биомы, по которым игроки смогут путешествовать после обновления.

Deep Dark — это бесшумная пещерная формация, расположенная глубоко под землей и являющаяся домом для новых блоков. В этом биоме живет Страж, новый слепой и враждебный моб. Чтобы усложнить навигацию по этому биому, появятся ловушки Sculk Shrieker, которые будят Стража, когда игрок находится поблизости.

Избегая ужасов Deep Dark, игроки смогут найти Mangrove Swamp, новый тип болотного биома, в котором обитают мангровые деревья и их уникальный тип древесины, а также блоки грязи для легкого изготовления глины и другие болотные элементы. Также появится новая возможность поставить сундук на лодку, для путешествия по воде с большим количеством предметов.





Помимо Стража, в качестве новых мобов появятся Эллай и лягушки. Эллай — это новый пассивный летающий моб, которого можно найти рядом с другими враждебными мобами в качестве пленника. Освободившись, игроки могут предложить ему предмет, который Эллай будет использовать для сбора других предметов того же типа, найденных на земле. У лягушек в Minecraft теперь будет три состояния: лягушачьи икринки, головастики и полноценные лягушки.

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Обновление Minecraft The Wild будет доступно на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS и Android. Версии Bedrock и Java для ПК также получат обновление 7 июня.