Согласно утечки из сети, производительность RTX 4090 почти в 2 раза больше в сравнении с RTX 3090

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Сегодня в сеть попала информация о предположительной спецификации видеокарт будущих графических процессоров Ada Lovelace RTX 40-й серии.

Наибольший скачок производительности ожидается от флагманской видеокарты RTX 4090, которая содержит на 53% больше ядер CUDA по сравнению с RTX 3090. В сочетании с потенциально более высоким IPC и тактовыми частотами на будущей архитектуре Ada Lovelace, видеокарта RTX 4090 почти в два раза быстрее, чем видеокарта RTX 3090. Видеокарты RTX 4080, 4070 и 4060 соответственно имеют на 23% (10 752), 25% (7680) и 28% (4608) больше ядер CUDA по сравнению с RTX 3080, 3070 и 3060.

На изображении выше, показаны предполагаемые характеристики будущих графических процессоров Ada Lovelace RTX 40-й серии, ширина шины интерфейса памяти RTX 4060 ошибочно указана как 192-битная. Как известно, видеокарта не может иметь 8 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной, вместо этого она должна иметь шину 128 бит.

Изображение выше показывает предполагаемые значения общей графической мощности (TGP) видеокарт Ada Lovelace. Согласно этим значениям TGP для RTX 4080, 4070 и 4060 потребляемая мощность будущих видеокарт составит 350 Вт, 300 Вт и 200 Вт соответственно.

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Вся представленная информация на изображениях, попавших в сеть, пока предположительна и не может быть 100% верной.