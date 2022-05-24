Новый драйвер улучшит производительность видеокарт серии RX 6000 до 30% в играх с поддержкой DX11

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Компания AMD объявила о выходе драйвера Adrenalin версии 22.5.2, в котором оптимизирован DX11. Обновленный драйвер обеспечит геймерам с видеокартами Radeon прирост в играх DX11. Также новый драйвер добавит улучшенный Radeon Super Resolution, и технологию AMD Privacy View.

Самой значимой частью обновленного драйвера станет улучшение DX11, которое обеспечит видеокартам серии RX 6000 прирост FPS на 10-30% в некоторых играх. Благодаря оптимизации Smart Access Memory, игры Death Stranding и Watch Dogs:Legion получили прирост FPS от 6% до 24% по сравнению с прошлой версией Adrenalin. Размер прироста производительности зависит от используемой модели видеокарты серии RX 6000. Также обновленная функция Radeon Super Resolution версии 1.1, позволит настроить резкость RSR для каждой игры.

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Технология AMD Privacy View ограничит доступ к просмотру личных данных посторонним глазам. Также технология может заблокировать ПК, если пользователь покинул его, для обеспечения дополнительной защиты. Для использования этой технологии необходимо наличие веб-камера у пользователя.