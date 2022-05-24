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Компания AMD объявила о выходе драйвера Adrenalin версии 22.5.2, в котором оптимизирован DX11. Обновленный драйвер обеспечит геймерам с видеокартами Radeon прирост в играх DX11. Также новый драйвер добавит улучшенный Radeon Super Resolution, и технологию AMD Privacy View.
Самой значимой частью обновленного драйвера станет улучшение DX11, которое обеспечит видеокартам серии RX 6000 прирост FPS на 10-30% в некоторых играх. Благодаря оптимизации Smart Access Memory, игры Death Stranding и Watch Dogs:Legion получили прирост FPS от 6% до 24% по сравнению с прошлой версией Adrenalin. Размер прироста производительности зависит от используемой модели видеокарты серии RX 6000. Также обновленная функция Radeon Super Resolution версии 1.1, позволит настроить резкость RSR для каждой игры.
Технология AMD Privacy View ограничит доступ к просмотру личных данных посторонним глазам. Также технология может заблокировать ПК, если пользователь покинул его, для обеспечения дополнительной защиты. Для использования этой технологии необходимо наличие веб-камера у пользователя.