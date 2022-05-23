Накопители будут выпускаться объемом до 1920 ГБ и цветным сенсорным экраном

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Компания Kingston сообщила о скором выходе твердотельных накопителей IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES). VP80ES — это первый внешний накопитель Kingston с аппаратным шифрованием защиты данных, который получил сенсорный экран независимый от ОС. Новый накопитель будет выпускаться объемом на 480, 960 и 1920 ГБ. Новинка получит Улучшенный стандарт шифрования XTS-AES и цветной сенсорный экран. VP80ES будет обладать дополнительными функциями защиты данных. Накопитель получит опции для пароля администратор/пользователь и режимы PIN/парольной фразы пользователя. Если вдруг пароль будет забыт, его можно будет легко восстановить с помощью пароля администратора.

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Новинка VP80ES будет поставляться со специальным футляром и кабелями USB 3.2 в комплекте, которые позволят легко подключиться к ПК и прочим устройствам с разъемами USB Type-C 2 или Type-A. На все накопители будет действовать трехлетняя гарантия производителя и бесплатная техническая поддержка. Цену и дату выхода новинок компания Kingston пока не объявила.