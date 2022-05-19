Продажа новинки начнется в июле 2022 года по цене от 239.90 евро

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Компания EK анонсировала водоблоки серии Vector² для графических процессоров EVGA FTW3 GeForce RTX 3090 Ti. Новинка EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti D-RGB — это комплект жидкостного охлаждения, который включает в себя водоблок Vector², заднюю панель из черного алюминия и крепежный механизм.

В новинке Vector² GPU использована медная пластина толщиной 11 мм с прикрепленным ацеталевым выводом и уплотнительным кольцом. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди, а верхняя часть выполнена из акрила. Светодиодная подсветка D-RGB расположена на крае водоблока для повышения равномерности и яркости подсветки. Печатная плата и диоды скрыты внутри алюминиевого профиля.

Каждый водоблок Vector² поставляется с черной задней панелью. Также доступна альтернативная отделка задней панели из никеля. К задней панели прилагаются никелированные монтажные винты, которые заменяют оригинальные черные винты. Задняя панель получила L-образный профиль, который касается основания водоблока и закрывает весь GPU, увеличивая площадь охлаждения.

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Продажи водоблока EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti ожидаются в начале июля 2022 года. Рекомендуемая цена производителя на стандартный комплект водоблока составляет 239.90 евро.