Популярная игра скоро будет доступна для бесплатной загрузки через Epic Games Store

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Fall Guys — это игра, в которой игроки соревнуются между собой за лидерство в различных раундах с множеством препятствий. В конце раундов остается всего один победитель.

Скоро все желающие геймеры смогут бесплатно поиграть в Fall Guys на всех платформах, включая консоли и ПК. Вне зависимости от того, используется консоль PlayStation, Nintendo Switch, Xbox или персональный компьютер с Epic Games Store, пользователи смогут играть в Fall Guys бесплатно с кроссплатформенной поддержкой игры.

Пользователи, которые ранее приобрели копию Fall Guys, продолжат получать все будущие обновления для игры через Steam. Однако, все новые игроки не получат доступ к загрузке игры через приложение Steam. Для того, чтобы поиграть, им необходимо будет бесплатно загрузить игру через приложение Epic Games Store.

Хорошие новости для пользователей консоли PlayStation 5, для них выйдет обновленная версия Fall Guys, которая значительно улучшит производительность и ускорит время загрузки на игровой приставке нового поколения.

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