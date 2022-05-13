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Компания Phanteks выпустила полностью белый блок питания серии AMP для ПК мощностью 1000 Вт. AMP получил сертификат 80 PLUS Gold, который отлично подходит для мощных компьютеров с энергоемкими графическими картами. Новинка обеспечит высокую эффективную мощность 1000 Вт в 140-миллиметровом корпусе и будет поставляться с модульными силовыми кабелями, которые упростят подключение и кабель менеджмент ПК. Серия AMP получит гибридный бесшумный кулер, который обеспечит оптимальное охлаждение. Также новинка будет иметь регулировку скорости вращения вентилятора и специальный режим для бесшумной работы.
Модульный блок питания AMP получил сертификат Revolt Pro-Link, который гарантирует полную совместимость и стабильную работу с расширяемым блоком питания Revolt Pro, предназначенным для увеличения выходной мощности. Блок питания Phanteks AMP 1000 W 80 PLUS GOLD White Edition получит 10-летнею гарантию производителя. Новинка станет доступна для покупки до конца мая 2022 года по цене в 159,99 долларов США.