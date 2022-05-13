Полностью белый блок питания будет доступен для покупки по цене в 159,99 долларов США

реклама

Компания Phanteks выпустила полностью белый блок питания серии AMP для ПК мощностью 1000 Вт. AMP получил сертификат 80 PLUS Gold, который отлично подходит для мощных компьютеров с энергоемкими графическими картами. Новинка обеспечит высокую эффективную мощность 1000 Вт в 140-миллиметровом корпусе и будет поставляться с модульными силовыми кабелями, которые упростят подключение и кабель менеджмент ПК. Серия AMP получит гибридный бесшумный кулер, который обеспечит оптимальное охлаждение. Также новинка будет иметь регулировку скорости вращения вентилятора и специальный режим для бесшумной работы.



Модульный блок питания AMP получил сертификат Revolt Pro-Link, который гарантирует полную совместимость и стабильную работу с расширяемым блоком питания Revolt Pro, предназначенным для увеличения выходной мощности. Блок питания Phanteks AMP 1000 W 80 PLUS GOLD White Edition получит 10-летнею гарантию производителя. Новинка станет доступна для покупки до конца мая 2022 года по цене в 159,99 долларов США.

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке



