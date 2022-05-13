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Turtle Beach выпустила Bluetooth-гарнитуру Recon Air для голосового чата
Новинка уже доступна для покупки по цене в 39,99 долларов США
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Корпорация Turtle Beach объявила о выходе новой беспроводной гарнитуры Recon Air. Новинка подойдет пользователям, которым нужна компактная Bluetooth-гарнитура для голосового чата.  

Микрофон гарнитуры оптимизирован и настроен для четкого восприятия голосового чата с функцией шумоподавления. Заряжаемый аккумулятор новинки позволяет пользоваться гарнитурой в течение десяти часов. Удобная заушная дужка и сменные ушные вкладыши обеспечивают комфортное использование гарнитуры. Благодаря конструкции корпуса, пользователи могут повернуть ушной крючок, чтобы носить гарнитуру с удобной для них стороны. Сменные ушные вкладыши обеспечивают комфортную посадку новинки. Recon Air обладает технологией быстрой 15-минутной зарядки, которая обеспечивает работу в течении 3-х часов. Благодаря элементам управления гарнитуры, пользователи могут удобно и быстро регулировать громкость чата, отключать звук и отвечать на телефонные звонки. 

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Новинка уже доступна для покупки в розничных магазинах по всему миру по рекомендованной производителем цене в 39,99 долларов США.

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#наушники #гарнитура #микрофон #turtle beach #bluetooth-гарнитура #recon air
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