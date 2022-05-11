В продажу новинка поступит в июне 2022 года

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

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Компания addlink Technology Co. объявила о выпуске оперативной памяти DDR5 AddGame Spider S5. Новинка будет работать на частоте 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц.

Память AddGame Spider S5 имеет высококачественные алюминиевые радиаторы, которые эффективно уменьшают тепло, чтобы избежать нестабильности и перегрева. Встроенный ECC на уровне компонентов повышает надежность внутри кристалла, снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Новинка имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC), для уменьшения сложности схемы и повышения стабильности источника питания.

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Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0, благодаря которому пользователи получат больше профилей для получения наиболее идеальных настроек разгона. Память получила технологию Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от используемого приложения. Например, если пользователь запускает приложение, требующее высокой скорости, память автоматически переключится на более высокую скорость в качестве основного режима. В случае когда система находится в режиме ожидания, память снижает скорость, чтобы уменьшить энергопотребление. AddGame Spider S5 будет выпускаться в одиночных и двойных комплектах памяти DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000 на 16 ГБ (8 ГБ x 2), 32 ГБ (16 ГБ x2), 64 ГБ (32 ГБ x 2). В продажу новинка поступит в июне 2022 года.