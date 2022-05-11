Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
addlink представила оперативную память DDR5 AddGame Spider S5 с частотой 6000 МГц
В продажу новинка поступит в июне 2022 года
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
RTX 3070 дешевле 90 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-25% на i7 12700Kf - смотри цену

реклама

Компания addlink Technology Co. объявила о выпуске оперативной памяти DDR5 AddGame Spider S5. Новинка будет работать на частоте 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц. 

Память AddGame Spider S5 имеет высококачественные алюминиевые радиаторы, которые эффективно уменьшают тепло, чтобы избежать нестабильности и перегрева. Встроенный ECC на уровне компонентов повышает надежность внутри кристалла, снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Новинка имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC), для уменьшения сложности схемы и повышения стабильности источника питания.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0, благодаря которому пользователи получат больше профилей для получения наиболее идеальных настроек разгона.  Память получила технологию Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от используемого приложения. Например, если пользователь запускает приложение, требующее высокой скорости, память автоматически переключится на более высокую скорость в качестве основного режима. В случае когда система находится в режиме ожидания, память снижает скорость, чтобы уменьшить энергопотребление.  AddGame Spider S5 будет выпускаться в одиночных и двойных комплектах памяти DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000 на 16 ГБ (8 ГБ x 2), 32 ГБ (16 ГБ x2), 64 ГБ (32 ГБ x 2). В продажу новинка поступит в июне 2022 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #оперативная память #addgame spider s5 #addlink
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung Electronics представила первый в отрасли модуль памяти CXL для серверов нового поколения
GIGABYTE выпустит игровую материнскую плату Z690I AORUS ULTRA Plus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
16
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
4
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
24
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
24
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
22
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
8
Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
8
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
18
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
26
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
26
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
7
В США ускорили проверку ПО «Лаборатории Касперского»
10
Цена на Bitcoin упала до самого низкого уровня с июля 2021 года
16

Популярные статьи

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
49
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
196
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
149
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
98
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
15
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
15
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
6
Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
7
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
1

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
15:10
Он похож на медузу. Или на блевотину медузы.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
15:08
А ты попу свою чем вытираешь?
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Сева Шевченко
15:06
На патриотическом. "Китайский Крестный Отец сделал предложение, которое никто не понял!" (с) Семья Сопрано
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нешешбек
15:06
харе твоё дупло рекламировать, тебя всё равно ни кто не хочет
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Леди Яга
15:03
Теперь в каждом селе...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
15:02
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
вежливый NLAW
15:01
У нас нет "болобалоторий". А корабли могут себе плавать, регулярно учения проводились. Да и какая тебе вате немытой разница? Суверенная страна, кого хочет того приглашает. А что там изучать? Есть меж...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Кирилл Черкасов
15:00
сейчас если только сковородки и разгонять, типа была 21см а после стала 23)) железо не все ж из Китая брать
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
DooC
14:59
ты идиот а не лечишься забудь об этих ОС и ищи альтернативу,так как наступит времена когда твое железо привротится в керпичь и тебе придется продавать его что бы купить хлеб
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
IRanPast
14:59
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем