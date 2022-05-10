Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Samsung Electronics представила первый в отрасли модуль памяти CXL для серверов нового поколения
Новинка станет первой в мире оперативной памятью DDR5 DRAM емкостью 512 ГБ
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

реклама

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о разработке первой в отрасли оперативной памяти Compute Express Link (CXL) емкостью 512 гигабайт. Новая память CXL DRAM построена на базе контроллера CXL на специализированной интегральной схеме (ASIC) и является первой памятью DDR5 DRAM емкостью 512 ГБ. Новинка обеспечит в четыре раза больший объем памяти и в пять раз меньше системную задержку, по сравнению с предыдущим предложением Samsung CXL. 

В последние годы рост метавселенной, искусственного интеллекта и больших данных генерировал огромные объемы данных. Однако традиционная конструкция DDR ограничивает масштабирование емкости памяти за пределы диапазона десятков терабайт, что требует совершенно новой технологии интерфейса памяти, такой как CXL. Большой пул памяти, совместно используемый CXL и основной памятью, позволяет серверу увеличить объем памяти до десятков терабайт и в то же время увеличить пропускную способность до нескольких терабайт в секунду.  

Samsung CXL DRAM емкостью 512 ГБ станет первым устройством памяти, поддерживающим интерфейс PCIe 5.0 и будет поставляться в форм-факторе EDSFF (E3.S), что особенно подходит для высокопроизводительных корпоративных серверов нового поколения и центров обработки данных.  

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Компания Samsung начнет тестирование образцов памяти CXL DRAM емкостью 512 ГБ вместе с клиентами и партнерами в третьем квартале 2022 года и подготовит память к коммерциализации по мере появления серверных платформ следующего поколения. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #ddr5 #оперативная память #512 гбайт #cxl #серверная память
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GIGABYTE выпустит игровую материнскую плату Z690I AORUS ULTRA Plus
Samsung разрабатывает первый в отрасли модуль памяти DDR5 CXL ёмкостью 512 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
39
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
79
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
9
Volvo станет первым автопроизводителем, который переведет весь модельный ряд на электричество
2
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
6
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
35
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
23
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
16
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
17
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
8
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
55

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
100
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
41
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
76
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
8

Сейчас обсуждают

Вова Соколов
14:43
Да пидр он, у него на роже все написано.
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
saf-saf
14:40
Ну раз запад верит наверное пора проводить ковровые бомбардировки Львова...., чтобы уж точно из пшекии заметили)))
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
14:38
Да, мы прекрасно понимаем, что вы со своей натуры сказки нам пишете, про свою нищую армию, на которую вы собираете огромные деньги, только не понятно куда они уходят )))
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
вежливый NLAW
14:38
Были, были. И главное что в это верит запад. А во что там вата верит дело десятое. Т.е. при затоплении Сагайдачного команда не пострадала, я правильно тебя понял? И почему ты игнорируешь вопорс о Киев...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
KILHARD
14:37
жаль до этого Z690 годились только для офисного пк... наконец игровая)
GIGABYTE выпустит игровую материнскую плату Z690I AORUS ULTRA Plus
вежливый NLAW
14:36
Я сравниваю действия орков. И там и там "освобождение". Но срочно действительно не надо. Нам надо обучиться новой технике. И дождаться нефтяного эмбарго. Поэтому не спешите там. Ваши вояки хорошо обе...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
saf-saf
14:36
> Ну Мариуполя и Харькова были. Нет КОВРОВЫХ бомбардировок там не было. Крейсер Москва передал тебе, что крейсер Гетман Сагайдачный очень расстроен - его предали, в бой не пустили, позорно затопили у ...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
KILHARD
14:35
наверное решили остатки чипов слить, добавили по чуть чуть там сям, и продают дороже, уже скоро новые видеокарты выйдут, это реально для очень узкого круга лиц карта 6950, и именно из за временного по...
Видеокарты AMD серии Radeon RX 6x50 XT сегодня поступят в продажу
wolfire
14:35
а они там чё, всё антипрививочники что ли? раз у них болезнь бушует
Завод Tesla в Шанхае снова был вынужден приостановить производство
wolfire
14:34
огонь по своим
Завод Tesla в Шанхае снова был вынужден приостановить производство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем