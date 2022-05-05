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Компания CORSAIR сегодня представила новинку в своей линейке игровых гарнитур: HS65 SURROUND. Новая стильные игровые наушники имеют легкую усиленную алюминием конструкцию и специальную мягкую пену с эффектом памяти, для превосходного комфорта во время игр и прослушивания. HS65 SURROUND доступна в черном или белом цвете.
Мягкие амбушюры HS65 SURROUND из искусственной кожи обшиты мягкой тканью, приятной для ушей. В новинке используется входящий в комплект USB-адаптер, который подключается к разъему 3,5 мм, открывая широкие возможности настройки звука и Dolby Audio на ПК и Mac. Технология Sonarworks SoundID создает идеальный звуковой профиль с помощью быстрой, простой и интуитивно понятной оценки уникальных предпочтений пользователя с использованием образцов аудиоклипов. Подключение через USB обеспечивает объемный звук Dolby Audio 7.1. Высококачественные 50-мм неодимовые аудиодинамики, обеспечивают отличный звук. Новинка получит всенаправленный микрофон, а также удобную функцию отключения звука и удобную регулировку громкости в области уха.
Цену и дату продаж игровых наушников HS65 SURROUND компания CORSAIR пока не объявила.