Выход новинки запланирован на конец 2022 года по цене в 509,90 долларов США

реклама

Компания Noblechairs представила дизайн игрового кресла NobleChairs EPIC Gaming Chair — The Fallout Nuka-Cola Edition! Дизайн Noka-Cola Edition был разработан с учетом отличительных элементов игры Fallout. Передняя часть кресла получила красную основу с белыми акцентами, вышитую белую бутылку ядер-колы и золотистые звезды. На спинке кресла полностью вышит логотип Nuka-Cola.

Новинка получит подлокотники 4D, механизм качания, а также обивку из пеноматериала и искусственной кожи. Также в комплект поставки войдет набор подушек для головы и поясницы, изготовленный из пеноматериала с эффектом памяти. Рисунок звезд и бутылки ядер-колы выполнен качественной машинной вышивкой, на приятном на ощупь плюшевом материале. Набор подушек с плотным сердечником из пены и эффектом памяти, обеспечит отличную поддержку пользователю, пока он борется с постапокалиптической ядерной катастрофой.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде

Выход игрового кресла Fallout Nuka-Cola Edition на рынок запланирован на конец 2022 года. Цена на новинку составит 509,90 долларов США.