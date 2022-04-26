Новинка справится с охлаждением процессоров с тепловыделением до 220 Вт

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Компания DeepCool объявила о выпуске AK400 – воздушного процессорного кулера, который обеспечивает отличную мощность рассеивания тепла, при компактном размере.

Кулер AK400 совместим со всеми современными процессорными сокетами и подойдет для процессоров с тепловыделением до 220 Вт. Новинка имеет четыре медные тепловые трубки с прямым контактом, которые эффективно отводят тепло от процессора к радиатору. AK400 достаточно тихий, при полной нагрузке уровень шума составляет не более 29 dBA. Благодаря компактному размеру, обеспечивается полная совместимость с другими компонентами ПК. Новинка подойдет в корпуса с высотой под охлаждение от 155 мм. Установка охлаждения AK400 возможно в процессорные сокеты Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155, а также AM4 от AMD.



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Кулер AK400 уже доступен у авторизованных продавцов и дистрибьюторов компании DeepCool с 3-х летней гарантией. Рекомендуемая цена производителя на новинку составит 34,99 доллара США. Белая версия кулера AK400 станет доступна в июне 2022 года.

