Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
TEAMGROUP представила твердотельные накопители серии 745 объемом от 128 ГБ до 2 ТБ
Новинки получат различные форм-факторы и будут ориентированы для приложений промышленного рынка
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

реклама

Компания TEAMGROUP анонсировала 745 серию твердотельных накопителей. Новинки будут отличным решением с низкими задержками и высокой надежностью, ориентированные для различных приложений промышленного рынка.  

Накопители получат новейший 112-слойный 3D TLC и флэш-память BiCS NAND 5-го поколения. Благодаря им, накопители серии 745 получат на 40 % больше емкости и прирост производительности ввода-вывода на 50% по сравнению с твердотельными накопителями BiCS4. Новинки будут доступны в различных форм-факторах, включая модели с интерфейсами SATA и PCIe Gen3x4 и емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ. Также серия 745 получит технологию кэш-памяти SLC, которая повысит эффективность чтения и записи твердотельных накопителей и поддержку высокой нагрузки. Вся новейшая серия 745 компании TEAMGROUP уже успешно прошла испытания на удар и вибрацию, а также тесты на внутреннюю совместимость, температуру, влажность. 

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Дата продаж накопителей серии 745 запланирована на середину мая 2022 года. Цены на новинки компания TEAMGROUP пока не объявила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #твердотельные накопители #teamgroup #накопитель
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
Transcend представила карту расширения JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
68
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
25
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
49
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
16
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
29
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
29
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
25
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
18
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15
Голландский техногигант выкупил партию стиральных машин, чтобы добыть из них дефицитные чипы
+
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
16
Переиздание оригинальной Quake получило третий патч с тремя новыми уровнями и массой балансных изменений
+
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Европейский автопроизводитель закупил партию стиральных машин с целю извлечения дефицитных чипов
2
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
20

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
50
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
4
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
24
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
57
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
17
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Ляпучка
14:47
Не, эмулятор на ПК это не по-джедайски, надо в железе. Хотя, на ардуинке это всё-равно эмулятор, но тем не менее :)
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
saf-saf
14:46
хорошо верещив - знаешь, что курс рубля крепнет, в то время как от экономике окраины остались рожки да ножки)))) кричи кричи хохлобот - мне приятно)))
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Василий Сорокин
14:45
Что за бред не пояснишь насчет ядер которые регулируют собственное энергопотребление в зависимости от нагрузки? И у интел те что ты называешь медленными но энергоэффективными это какой то бред. Они МЕ...
Новые процессоры серии Ryzen PRO 6000 не оставляют шансов конкурентам от Intel
Антон Калантаренко
14:44
А я напоминаю, что спутники StarLink находятся на низкой орбите, через 8-12 лет гравитация сделает своё дело и они спокойно сгорят при входе в атмосферу
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
wwr222
14:44
Японское такое аниме. Там хентай или еще что...
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
ChandlerXAAP
14:44
Скорей бы, за такую игру и 10к не жалко будет на диске.
Разработчики God of War Ragnarok уверены, что игру удастся выпустить в текущем году
saf-saf
14:44
Последняя деноминация рубля в России состоялась в январе 1998 г, а не вчера. На сегодняшний день реальный курс такой, какой он есть без всяких лишних нулей. А по ППС рубль реально недооценен, а гривна...
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Wirys
14:42
Ты, минуснул? Вот. Правильно мыслишь. Баланс частоты и задержек. Все в цене. Прирост призрачен ДДР5.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Saint-14
14:40
А ты за родину, точнее за дворцы путлера и яхты олигархов пойдёшь помирать?
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
Василий Сорокин
14:39
Задержки влияют не столько на фпс, хотя тоже профит дают, сколько на возможное отсутствие микростатеров.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем