Новинки получат различные форм-факторы и будут ориентированы для приложений промышленного рынка

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Компания TEAMGROUP анонсировала 745 серию твердотельных накопителей. Новинки будут отличным решением с низкими задержками и высокой надежностью, ориентированные для различных приложений промышленного рынка.

Накопители получат новейший 112-слойный 3D TLC и флэш-память BiCS NAND 5-го поколения. Благодаря им, накопители серии 745 получат на 40 % больше емкости и прирост производительности ввода-вывода на 50% по сравнению с твердотельными накопителями BiCS4. Новинки будут доступны в различных форм-факторах, включая модели с интерфейсами SATA и PCIe Gen3x4 и емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ. Также серия 745 получит технологию кэш-памяти SLC, которая повысит эффективность чтения и записи твердотельных накопителей и поддержку высокой нагрузки. Вся новейшая серия 745 компании TEAMGROUP уже успешно прошла испытания на удар и вибрацию, а также тесты на внутреннюю совместимость, температуру, влажность.

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Дата продаж накопителей серии 745 запланирована на середину мая 2022 года. Цены на новинки компания TEAMGROUP пока не объявила.